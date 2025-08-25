НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Руководство теплокомпании в Костанае пока не знает, как за просто так взять на баланс то, что принадлежит другим
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52422
Руководство теплокомпании в Костанае пока не знает, как за просто так взять на баланс то, что принадлежит другим
Отправлено: 25.08.25 - 23:21
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В июле вступили в силу изменения в Закон РК « О теплоэнергетике». Они требуют передачи общедомовых приборов учета теплокомпании. То есть жильцы многоэтажек их выкупали, а отдать должны бесплатно. Пошел ли процесс передачи, интересовались СМИ на совещании в акимате Костаная.
Читать новость

абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
1065
Re: Руководство теплокомпании в Костанае пока не знает, как за...
Отправлено: 25.08.25 - 23:21
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Этим должно заниматься прокуратура страны, акимы всех уровней, ЖКХ, жилищные комиссии, чтобы выработать единое решение, а не создавать хаос у меркантильных биоособей!
Профайл
р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
801
Re: Руководство теплокомпании в Костанае пока не знает, как за...
Отправлено: 26.08.25 - 13:25
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вот и обосновали предстоящий рост тарифов. Мало того, что нахаляву счетчики по всему городу получат,еще и тарифы поднимут. Доят нас по черному капиталисты проклятые.
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8309
Re: Руководство теплокомпании в Костанае пока не знает, как за...
Отправлено: 26.08.25 - 13:36
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я вообще не понял! За этот счётчик, что стоял в моей старой квартире, я года 2 кажется выплачивал деньги, стало быть это и моя собственность тоже! Почему теперь их должны кому то передать? Почему депутаты вместе с правительством опять залезли в карман к народу! Такие вопросы депутатам надо задавать, а не сюсюкать как Нидерер в беседе с нашим депутатом, даже имя его не помню!
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7690
Re: Руководство теплокомпании в Костанае пока не знает, как за...
Отправлено: 26.08.25 - 14:38
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какой-то парадокс, страна то нефте-газовая, своя добыча,а не привозная,однако топливо и газ дорожает. В аграрной державе каждый год дорожает продукты, в чем дело? У себя в руках же все ресурсы
Профайл Посетить вебсайт
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 156, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 155
Зарегистрированные пользователи: юля елиссева

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS