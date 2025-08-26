Re: Новые стандарты питания в школах: будут ли дети пить...

Отправлено: - 13:11

Идиотизм и непрофессионализм процветают у наших чиновников! Завтра ВОЗ даст рекомендации не есть красное мясо, что казахи мясо есть перестанут! Тысячелетиями ели и вдруг из за ВОЗ перейдем на среднеземноморскую диету?

Есть такое понятие,пищевые пристрастия, организм человека пристраивается к пище, в соответствии с данным регионам! Многие северные народы не знали соли, поэтому специально ели тухлую рыбу например!

Медведь тоже так поступает, ест мясо на второй, третий день, поэтому многих пропавших в тайге и находили.