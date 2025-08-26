НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
≡ Новые стандарты питания в школах: будут ли дети пить несладкие компоты или побегут в ближайший магазин?
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52420
Новые стандарты питания в школах: будут ли дети пить несладкие компоты или побегут в ближайший магазин?
Отправлено: 26.08.25 - 11:21
Поставщики питания считают, что если говорить о запрете соков с высоким содержанием сахара, то тогда надо вовсе запретить их продажу. Иначе дети будут покупать их в магазинах через дорогу.
юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3824
Новые стандарты питания в школах: будут ли дети пить несладкие компоты или побегут в ближайший магазин?
Отправлено: 26.08.25 - 11:21
#1
Экстракт стевии - натуральный растительный сахарозаменитель, не имеющий никаких побочек. В Японии 80% всех сладостей с использованием стевии.

[Исправлено: юля елиссева, 26.08.2025 - 12:22]
таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4340
Re: Новые стандарты питания в школах: будут ли дети пить...
Отправлено: 26.08.25 - 12:04
#2
Цитата:
юля елиссева:
Экстракт стевии - натуральный растительный сахарозаменитель, не имеющий никаких побочек.


В Европейском союзе так не считают, запретив продавать её в качестве пищевого продукта или ингредиента.Согласно Агентству по пищевым стандартам, результаты испытаний на животных свидетельствуют о том, что в высоких дозах стевия увеличивает риск развития некоторых видов рака, а также мужского бесплодия.
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1651
Re: Новые стандарты питания в школах: будут ли дети пить...
Отправлено: 26.08.25 - 12:20
#3
Запретите чиновникам жрать мясо!
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16839
Re: Новые стандарты питания в школах: будут ли дети пить...
Отправлено: 26.08.25 - 12:32
#4
О я только что придумал как с экономить десятки лярдов в бюджете.
Можно сократить казахскую академию питания. А зачем она нужна? Они все равно берут исследования зарубежных ученых. Возможно в интернете)
таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4340
Re: Новые стандарты питания в школах: будут ли дети пить...
Отправлено: 26.08.25 - 12:57
#5
Цитата:
Vit:
Возможно в интернете)


:lol:
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8305
Re: Новые стандарты питания в школах: будут ли дети пить...
Отправлено: 26.08.25 - 13:11
#6
Идиотизм и непрофессионализм процветают у наших чиновников! Завтра ВОЗ даст рекомендации не есть красное мясо, что казахи мясо есть перестанут! Тысячелетиями ели и вдруг из за ВОЗ перейдем на среднеземноморскую диету?
Есть такое понятие,пищевые пристрастия, организм человека пристраивается к пище, в соответствии с данным регионам! Многие северные народы не знали соли, поэтому специально ели тухлую рыбу например!
Медведь тоже так поступает, ест мясо на второй, третий день, поэтому многих пропавших в тайге и находили.
