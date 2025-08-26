Re: Александр ОЛЕЙНИК: После дождичка в четверг. Получен ответ

Отправлено: - 10:09

Скачал сейчас том с ливневой канализацией какой-то там улицы в астане. 5,2 мегабайта. Ну ооочччень большой файл. Я даже не уверен что тот суперкомпьютер что к нам приперли справится с таким объемом информации. Так что извиняйте, техника ещё не дошла