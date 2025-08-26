НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
≡ Александр ОЛЕЙНИК: После дождичка в четверг. Получен ответ
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52420
Александр ОЛЕЙНИК: После дождичка в четверг. Получен ответ
Отправлено: 26.08.25 - 10:09
Пока дождей в Рудном нет, а бюрократия продолжает играть свою привычную партию. Ответ акимата формален: том № 7 проекта ливнёвки, направление к подрядчику и лаконичное «замечания приняты к сведению». Фактической информации - нет.
К
§ Карачун
Регистрация: 23.04.23
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1738
Re: Александр ОЛЕЙНИК: После дождичка в четверг. Получен ответ
Отправлено: 26.08.25 - 10:09
#1
Скачал сейчас том с ливневой канализацией какой-то там улицы в астане. 5,2 мегабайта. Ну ооочччень большой файл. Я даже не уверен что тот суперкомпьютер что к нам приперли справится с таким объемом информации. Так что извиняйте, техника ещё не дошла
Д
§ Дантист
г. Рудный
Регистрация: 05.01.15
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1486
Re: Александр ОЛЕЙНИК: После дождичка в четверг. Получен ответ
Отправлено: 26.08.25 - 11:21
#2
Знакомая ситуация. Три года вел переписку с отделом строительства по вопросу, решение которого заняло пару часов.
