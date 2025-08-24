НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
80% опрошенных казахстанцев уверены: без казахского языка не построить карьеру
 
 
N
NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52420
80% опрошенных казахстанцев уверены: без казахского языка не построить карьеру
Отправлено: 24.08.25 - 10:03
Отправлено: 24.08.25 - 10:03
Опрос был проведен среди 1100 человек в 17 регионах страны. Главный вывод: 80% казахстанцев считают казахский язык ключевым для карьеры и профессиональной деятельности. Для сравнения: важность русского отметили 35,5% респондентов, английского – 23,8%.
Читать новость

Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7371
80% опрошенных казахстанцев уверены: без казахского языка не построить карьеру
Отправлено: 25.08.25 - 12:44
Отправлено: 25.08.25 - 12:44
Друзья, всем желаю хорошего дня, мира, радости, добра, позитива и прекрасного настроения!

Цитата:
Vit:
Незнаю проплачен или нет. Но очевидно одно, кто собирается тут жить, учить казахский придётся иначе не выжить в коллективе.
Конечно смотря какая ещё работа.
В моем случае я могу работать и немым, переводчика в телефоне хватит.


Виталий, вот ты точно простой как я, никто со старшего поколения не требует, а молодёжи на мой взгляд нужно знать, все же водителями не будут работать :lol: :lol: :lol:

Более 8 лет тому назад, поуехавщему в Россию человеку под ником ваш земляк, который из-за затаившейся обиды, потом стал не земляком, ты должен его помнить. так, ему говорил, что ничего в этом мире на месте не стоит, не надо жить только прошлыми воспоминаниями и частицей души, мыслями оставаться у нас, еще раз повторяю страна меняется, здесь свой ритм жизни отличающийся от вашей. Подрастает не совковое, а новое поколение, которые в перспективе будут 3 и более язычными... (Ниже подробнее процитирую).

Kairat stayer: Миллионы иммигрировали из Казахстана и дальше этот процесс продолжиться, но на наших форумах единицы критикуют страну, где ранее проживали, мне не понятна их ненависть, нетерпимость и недовольства? Я же тебе неоднократно ранее разъяснял своим не особо грамотным русским языком, школу на казахском языке оканчивал, что ты находишься на форуме чужой страны и права голоса в решении внутренних вопросов не имеешь, потерял когда уехал отсюда. Ты же давно переехал в другую страну, там для тебя и твоих детей возможно лучше, при этом для большинства казахстанцев ты чужой. В отличие от тебя и тебе подобных я не посещаю чужие форумы. Ничего в этом мире на месте не стоит, не надо жить только прошлыми воспоминаниями и частицей души, мыслями оставаться у нас, еще раз повторяю страна меняется, здесь свой ритм жизни отличающийся от вашей. Подрастает не совковое, а новое поколение, которые в перспективе будут 3 и более язычными, казахоязычные граждане на латиницу перейдут и с южных регионов дети будут далее приезжать учиться и работать здесь, потому, что население области ранее была более 1 миллиона 200 тысяч, в настоящее время менее 900 тысяч. Всё это естественные процессы и наши внутренние дела, пусть и другие народы проживающие у нас развивают свою культуру, языки обычаи и традиции, никто же не запрещает.

Подробнее здесь:
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45949
80% опрошенных казахстанцев уверены: без казахского языка не построить карьеру
Отправлено: 25.08.25 - 14:29
Отправлено: 25.08.25 - 14:29
Цитата:
Vit:

Цитата:
В моем случае я могу работать и немым, переводчика в телефоне хватит. :lol:

Да кому ты старый уже нужен?
Речь идет о будущем наших детей, это еще лет 10-20
А ты хоть немой, хоть слепой, на таких как ты и я всем тут накласть в языковом вопросе
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45949
80% опрошенных казахстанцев уверены: без казахского языка не построить карьеру
Отправлено: 25.08.25 - 14:30
Отправлено: 25.08.25 - 14:30
Скоро на пенсию, там скорее аглицкий нужно выучить несколько буков, чтоб снимать с карточки пенсию..
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7371
80% опрошенных казахстанцев уверены: без казахского языка не построить карьеру
Отправлено: 25.08.25 - 19:30
Отправлено: 25.08.25 - 19:30
Цитата:
Kairat stayer:
Всё это естественные процессы и наши внутренние дела, пусть и другие народы проживающие у нас развивают свою культуру, языки, обычаи и традиции, никто же не запрещает. :


maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28503
80% опрошенных казахстанцев уверены: без казахского языка не построить карьеру
Отправлено: 25.08.25 - 20:32
Отправлено: 25.08.25 - 20:32
Цитата:
Kairat stayer:

У вас даже инопланетяне трехрукие на гармошке играют, одобряю :lol:
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28503
80% опрошенных казахстанцев уверены: без казахского языка не построить карьеру
Отправлено: 25.08.25 - 20:35
Отправлено: 25.08.25 - 20:35
Цитата:
Kairat stayer:
казахоязычные граждане на латиницу перейдут

И как, перешли уже, или ещё не дошли? :lol:
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18342
80% опрошенных казахстанцев уверены: без казахского языка не построить карьеру
Отправлено: 25.08.25 - 22:19
Отправлено: 25.08.25 - 22:19
Цитата:
maxsaf:
То есть ты расписался в некомпетентности, раз до сих пор преподавателей найти не можешь

А я что языковой политикой заведую? Кто хотел давно нашел и курсы и бесплатные и платные
Всё это отмазки детские.
Кому надо тот выучил спокойно и работает
Кому не надо миллион причин выдумывают
Хотя чё выдумывать? Скажи просто мне язык в моей сфере (например починке канализационных труб не нужен и всё)
Ты же так сказал и уехал в Канаду))
Цитата:
vofkakst:
У нас - глупо и неразумно. Заехали бы в СКО или например в ВКО - таких ответов бы не получили)))

Написано же 17 регионов опросили
Цитата:
maxsaf:
Где надо, там и проехали. Это же заказной соцопрос, проплаченный.

Да да конечно ))
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28503
80% опрошенных казахстанцев уверены: без казахского языка не построить карьеру
Отправлено: 26.08.25 - 00:25
Отправлено: 26.08.25 - 00:25
Цитата:
abaika95:
Скажи просто мне язык в моей сфере (например починке канализационных труб не нужен и всё) Ты же так сказал и уехал в Канаду))

Так и есть. В моей сфере английский нужен, вот его я и уехал учить ;-)
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28503
80% опрошенных казахстанцев уверены: без казахского языка не построить карьеру
Отправлено: 26.08.25 - 00:28
Отправлено: 26.08.25 - 00:28
Цитата:
abaika95:
А я что языковой политикой заведую?

Если бы ты ею заведовал, уже бы на Украине жил, вместе с Куатом Ахметовым :lol:

Цитата:
abaika95:
Кто хотел давно нашел и курсы и бесплатные и платные Всё это отмазки детские.

В статье же говорится, что это отмазка номер один - нет нормальных преподавателей/курсов. Ты чё, опросу не веришь? Скажи ещё, что опрос проплаченный :lol:
s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8305
80% опрошенных казахстанцев уверены: без казахского языка не построить карьеру
Отправлено: 26.08.25 - 01:57
Отправлено: 26.08.25 - 01:57
Цитата:
maxsaf:
вот его я и уехал

Ну уехал не английский учить , это точно! Есть такие растения, называются "перекати поле"! Переехал и ладно! Что в бывшем доме гадить то? Таких людей,я вообще не понимаю и даже не знаю люди ли они? Какой то инопланетянин, может из фильма "Чужой"! Только подгадить, какую нибудь гадость написать, зачем?
s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8305
80% опрошенных казахстанцев уверены: без казахского языка не построить карьеру
Отправлено: 26.08.25 - 02:05
Отправлено: 26.08.25 - 02:05
Цитата:
maxsaf:

Я если честно очень рад, что Вы уехали, как то воздух чище стал!
Я очень сожалею, что мои друзья уехали, кто в Россию, кто в Германию, но вот таких как Вы не должно быть здесь, как то лучше без Вас!
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7371
80% опрошенных казахстанцев уверены: без казахского языка не построить карьеру
Отправлено: 26.08.25 - 09:38
Отправлено: 26.08.25 - 09:38
Друзья, всем желаю хорошего дня, мира, радости, добра, позитива и отличного настроения!

Цитата:
maxsaf:
И как, перешли уже, или ещё не дошли?


Разрабатывается с 1991 года и это внутреннее дело тюркских народов которые проживают в независимых странах, а в целом тюрков около 300 млн человек.

Ранее решение о формировании Комиссии по разработке единого алфавита было представлено Организации тюркских государств (ОТГ) на «Семинаре по общему алфавиту тюркского мира», который прошел в турецкой Бурсе в 2022 году.

Окончательный вариант алфавита на 34 буквы согласован в 2024 году ОТГ, в перспективе каждая страна будет использовать только те буквы из общего набора, которые соответствуют фонетике её языка.

Подробнее здесь:
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7371
80% опрошенных казахстанцев уверены: без казахского языка не построить карьеру
Отправлено: 26.08.25 - 09:42
Отправлено: 26.08.25 - 09:42
Цитата:
maxsaf:
У вас даже инопланетяне трехрукие на гармошке играют, одобряю


Визуализация - ИИ, даже он нам помогает, наверное подумал, что две руки хорошо, а три будет лучше :lol: :lol: :lol:
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7371
80% опрошенных казахстанцев уверены: без казахского языка не построить карьеру
Отправлено: 26.08.25 - 09:45
Отправлено: 26.08.25 - 09:45
Цитата:
Kairat stayer:
Разрабатывается с 1991 года и это внутреннее дело тюркских народов которые проживают в независимых странах, а в целом тюрков около 300 млн человек.


В апреле текущего года спикер Великого национального собрания Турции (ВНСТ) Нуман Куртулмуш выступил с программной речью на конференции «Молодежь как восходящая звезда тюркского мира: наше общее наследие, наше общее будущее», организованной Молодежным форумом исламского сотрудничества (ICYF) в древнем городе Хива, Узбекистан.

В своем обращении Куртулмуш подчеркнул, что тюркский мир, объединяющий 300 млн человек от Центральной Азии до Анатолии, Балкан и Европы, становится восходящей глобальной силой и имеет потенциал создать новую ось мира, свободную от напряженности между Востоком и Западом, Севером и Югом.

«Тюркский мир, расположенный в самом центре земного шара, в точке равновесия всех физических, интеллектуальных и географических различий, с населением около 300 млн человек, является восходящей звездой мира», — заявил он. Куртулмуш особо выделил необходимость единства в трех ключевых областях: общая идентичность и культурное наследие, развитие науки и технологий, а также укрепление экономических и торговых связей.

«Тюркский мир должен обрести общий алфавит, а сразу за этим — общую историю. Это одно из наших важнейших ожиданий. Таким образом, все 300 млн станут частью одной идентичности, представителями общего наследия», — подчеркнул Куртулмуш.

Подробнее здесь:
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1651
80% опрошенных казахстанцев уверены: без казахского языка не построить карьеру
Отправлено: 26.08.25 - 10:18
Отправлено: 26.08.25 - 10:18
Цитата:
abaika95:
Написано же

Читать я умею
Но и головой думать надо
Своей.
1100 человек - это не вся страна, это не 17 регионов
