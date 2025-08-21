Отправлено: - 16:23

111:

Задорнов русофоб сейчас бы сказали и дали бы ему лет 15 за то, что он издевался над русским народом, над россиянами и по моему женщин во Владике назвал проститутками

Интересно так, говорил только правду?

Цитата:С одной стороны, глубинному народу он подавал себя как обличителя Запада, с другой - выбирал для жизни именно западные стандарты комфорта. Жил в Латвии, пользовался её инфраструктурой, в конце жизни лечился в Германии, диагностировали рак мозга. Скончался в Москве в ноябре 2017 года, по завещанию его похоронили в Латвии в г.Юрмале.