Vit:

Незнаю проплачен или нет. Но очевидно одно, кто собирается тут жить, учить казахский придётся иначе не выжить в коллективе.

Конечно смотря какая ещё работа.

В моем случае я могу работать и немым, переводчика в телефоне хватит.

Друзья, всем желаю хорошего дня, мира, радости, добра, позитива и прекрасного настроения!Цитата:Виталий, вот ты точно простой как я, никто со старшего поколения не требует, а молодёжи на мой взгляд нужно знать, все же водителями не будут работатьБолее 8 лет тому назад, поуехавщему в Россию человеку под ником ваш земляк, который из-за затаившейся обиды, потом стал не земляком, ты должен его помнить. так, ему говорил, что ничего в этом мире на месте не стоит, не надо жить только прошлыми воспоминаниями и частицей души, мыслями оставаться у нас, еще раз повторяю страна меняется, здесь свой ритм жизни отличающийся от вашей. Подрастает не совковое, а новое поколение, которые в перспективе будут 3 и более язычными... (Ниже подробнее процитирую).Kairat stayer: Миллионы иммигрировали из Казахстана и дальше этот процесс продолжиться, но на наших форумах единицы критикуют страну, где ранее проживали, мне не понятна их ненависть, нетерпимость и недовольства? Я же тебе неоднократно ранее разъяснял своим не особо грамотным русским языком, школу на казахском языке оканчивал, что ты находишься на форуме чужой страны и права голоса в решении внутренних вопросов не имеешь, потерял когда уехал отсюда. Ты же давно переехал в другую страну, там для тебя и твоих детей возможно лучше, при этом для большинства казахстанцев ты чужой. В отличие от тебя и тебе подобных я не посещаю чужие форумы. Ничего в этом мире на месте не стоит, не надо жить только прошлыми воспоминаниями и частицей души, мыслями оставаться у нас, еще раз повторяю страна меняется, здесь свой ритм жизни отличающийся от вашей. Подрастает не совковое, а новое поколение, которые в перспективе будут 3 и более язычными, казахоязычные граждане на латиницу перейдут и с южных регионов дети будут далее приезжать учиться и работать здесь, потому, что население области ранее была более 1 миллиона 200 тысяч, в настоящее время менее 900 тысяч. Всё это естественные процессы и наши внутренние дела, пусть и другие народы проживающие у нас развивают свою культуру, языки обычаи и традиции, никто же не запрещает.Подробнее здесь: