≡ Когда появится школа на месте Наримановского рынка, прокомментировали в акимате Костаная
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52418
Когда появится школа на месте Наримановского рынка, прокомментировали в акимате Костаная
Отправлено: 25.08.25 - 21:52
Территория старейшего городского базара опустела несколько месяцев назад, на воротах висят замки, но никаких работ на освобожденной площади пока замечено не было. Что делает акимат по наримановскому вопросу?
Читать новость

Z
§ ZanoZOV
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.24
Сообщений:
254
Re: Когда появится школа на месте Наримановского рынка,...
Отправлено: 25.08.25 - 21:52
#1
Школа то появится, а вот в учителя никто идти не желает, особенно нехватает в области математиков физиков и тд. Скоро 1 сентября, наверное двоишников протестируют, выбирут лучших, и отправят в сельские школы... :-P :-P :-P
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45949
Re: Когда появится школа на месте Наримановского рынка,...
Отправлено: 25.08.25 - 22:32
#2
Одному предпринимателю дали коробки для жилья построить без школ и садов, а 150 других просто выкинули и всё это делается ради того, чтоб тот предприниматель не тратился на строительство школы в своем районе
Профайл
юля елиссева
* юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3823
Re: Когда появится школа на месте Наримановского рынка,...
Отправлено: 26.08.25 - 09:02
#3
Цитата:
ZanoZOV:
выбирут

русский язык в школе прогуливали?
Профайл
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

