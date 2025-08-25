НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Сократить количество автобусов на основных городских маршрутах намерен акимат Костаная
 
 
N
NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52418
Сократить количество автобусов на основных городских маршрутах намерен акимат Костаная
Отправлено: 25.08.25 - 13:31
Об этом "НГ" сообщили водители, работающие в ИП "Брунер". По их данным, под оптимизацию попадут маршруты №№ 2, 3, 13 и 25, что приведет к существенному увеличению интервала движения этих автобусов. И сегодня, 25 августа, информацию прокомментировал аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ.
Читать новость

абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
1065
Re: Сократить количество автобусов на основных городских...
Отправлено: 25.08.25 - 22:54
Итак гос-во без оснований раздало бюджетные деньги на хотелки в период потопа, на субсидии сельхозникам, на решение не нужных проблем, не только в городах, но и в стране, в целом, поэтому пора за ум акимату взяться! Если глава города будет без аргументированных оснований тратить "налево и направо" и не контролировать расходы бюджета в городе, то явно ему не дадут поработать. Провести комиссионно мониторинг и прекратить оплачивать за езду автобусом порожняком из бюджета и это будет правильным решением!
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18342
Сократить количество автобусов на основных городских маршрутах намерен акимат Костаная
Отправлено: 25.08.25 - 23:29
Цитата:
111:
Я о таком чуде только этой весной узнал, да и то, отключили пару месяцев назад на 2Гис, недельку как включили, тогда как в Петрике допустим не отключали, остальные Бусы по автобусам не работают


Sms bus приложение всё работает все маршруты показывает.
Да там и без приложения те кто постояно ездит на автобусе знает во сколько с утра тот или иной маршрут подходит на остановку почти минута в минуту у них же график.
Зачем там на остановке толпучкой сидеть бабушкам в мороз не понятно. Либо тупо издеваться над собой любят либо поныть хотят
Гога
§ Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
12178
Re: Сократить количество автобусов на основных городских...
Отправлено: 26.08.25 - 02:06
Цитата:
рихард:
а еще в целях экономии надо акиму и его приближенным напрочь отказаться от служебных машин. Оставить парочку дежурных и достаточно.

----Не будет этого никогда , к сожалению .
