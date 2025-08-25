НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Достал одну машину? Поможешь и с другими - Как «сам бог» послал потерпевшего подсудимым в деле о мошенничестве на 200 млн тенге
 
 
Достал одну машину? Поможешь и с другими - Как «сам бог» послал потерпевшего подсудимым в деле о мошенничестве на 200 млн тенге
Отправлено: 25.08.25 - 23:26
Александр Фильчук шел к колодцу за водой, когда увидел застрявшую в грязи машину Ромашкиных. Помог освободить колесо. А спустя время супруги с его согласия оформили на него кредит на 1 млн тенге для растаможки автомобилей.
Читать новость

Re: Достал одну машину? Поможешь и с другими - Как «сам бог»...
Отправлено: 25.08.25 - 23:26
#1
Подходят к тебе помогают машину выталкать из грязи а ты ещё умудряешся у них лям выкружить.
Завидую таким людям. Таланты от бога.) Вот бы тоже так научится дурить мозги :lol:
