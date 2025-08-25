Отправлено: - 23:29

Я о таком чуде только этой весной узнал, да и то, отключили пару месяцев назад на 2Гис, недельку как включили, тогда как в Петрике допустим не отключали, остальные Бусы по автобусам не работают

Цитата:Sms bus приложение всё работает все маршруты показывает.Да там и без приложения те кто постояно ездит на автобусе знает во сколько с утра тот или иной маршрут подходит на остановку почти минута в минуту у них же график.Зачем там на остановке толпучкой сидеть бабушкам в мороз не понятно. Либо тупо издеваться над собой любят либо поныть хотят