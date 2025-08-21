Kairat stayer: Покойный М.Задорнов часто смеялся над тем, что западные люди радуются удобствам, но при этом теряют человечность, спонтанность, простоту. Глубинный народ, по его версии, может и без всего этого прожить, потому что главное - душа.
Задорнов русофоб сейчас бы сказали и дали бы ему лет 15 за то, что он издевался над русским народом, над россиянами и по моему женщин во Владике назвал проститутками Интересно так, говорил только правду?
111: Задорнов русофоб сейчас бы сказали и дали бы ему лет 15 за то, что он издевался над русским народом, над россиянами и по моему женщин во Владике назвал проститутками Интересно так, говорил только правду?
С одной стороны, глубинному народу он подавал себя как обличителя Запада, с другой - выбирал для жизни именно западные стандарты комфорта. Жил в Латвии, пользовался её инфраструктурой, в конце жизни лечился в Германии, диагностировали рак мозга. Скончался в Москве в ноябре 2017 года, по завещанию его похоронили в Латвии в г.Юрмале.
saba: Зашёл думал с Максафом или с Элом поругаться, а тут вялые разговоры!
Да без проблем:
Цитата:
Президент Украины Владимир Зеленский и лидеры европейских стран срывают инициативы главы США Дональда Трампа, направленные на урегулирование конфликта. С таким утверждением выступил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х.
По его мнению, в связи с саботажем Киевом и Европой мирного процесса остается только два варианта: либо начнется ядерная война, либо Украина будет «обезглавлена».
Ага, неинтересно с Вами, разве только поругаться немного! Из актуального, из стран СНГ только президенты Казахстана, Узбекистана и премьер министр Армении лично поздравили президента Украины Зеленского с Днём Независимости Украины, остальные побоялись! Ваша информация про профессора из Хельсинки абсолютно неинтересна, даже в Костанае профессоров не один десяток! Для меня неожиданная новость, объявление Г-на Маркова иноагентом, с начала войны так был за Путина, а тут сказали, что он за Азербайджан! Жрут себя, как пауки в банке!
saba: Из актуального, из стран СНГ только президенты Казахстана, Узбекистана и премьер министр Армении лично поздравили президента Украины Зеленского с Днём Независимости Украины, остальные побоялись!
Ещё президенты Азербайджана, Беларуси, Туркменистана и Литвы поздравили Президента Украины Владимира Зеленского и весь украинский народ с Днем независимости.
Отмечают, что президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил народ Украины с Днем независимости и пожелал украинцам мирного неба и независимого развития... «От всего сердца желаю гражданам Украины найти собственный ответ на сегодняшние вызовы, а вашей многонациональной стране — мирного неба, солидарности и по-настоящему независимого развития», — говорится в поздравлении президента. По словам Лукашенко, жить рядом в мире и согласии «издревле было предназначением белорусского и украинского народов».
Сейчас посетителей на этом форуме: 7, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 7
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы можете голосовать