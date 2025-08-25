НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Полиция нашла и оштрафовала человека, который на днях выкинул строительный мусор за супермаркетом «Астыкжан» в Костанае
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52418
Полиция нашла и оштрафовала человека, который на днях выкинул строительный мусор за супермаркетом «Астыкжан» в Костанае
Отправлено: 25.08.25 - 14:31
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дело было 17 августа. Процесс нахальной разгрузки «в природу» заметила горожанка, сделала видео, в котором звучит и номер машины. Ролик разместил инстаграм ng.kz. И последовала реакция полиции.
Читать новость

V
§ Vlad Kostanai
(Пользователи)
Регистрация:
29.11.19
Сообщений:
19
Re: Полиция нашла и оштрафовала человека, который на днях...
Отправлено: 25.08.25 - 14:31
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Легко отделался я думаю.
Профайл
абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
1065
Re: Полиция нашла и оштрафовала человека, который на днях...
Отправлено: 25.08.25 - 22:38
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Штраф должен быть неподъёмный в размере 500 тысяч до 1 миллиона тенге или с 1 сентября этого года принудительный труд. По-другому правонарушители-биоособи не понимают!
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 128, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 128
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS