Re: Когда появится школа на месте Наримановского рынка,...

Отправлено: - 22:32

Одному предпринимателю дали коробки для жилья построить без школ и садов, а 150 других просто выкинули и всё это делается ради того, чтоб тот предприниматель не тратился на строительство школы в своем районе