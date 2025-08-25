Сократить количество автобусов на основных городских маршрутах намерен акимат Костаная
Отправлено: 25.08.25 - 13:31
Об этом "НГ" сообщили водители, работающие в ИП "Брунер". По их данным, под оптимизацию попадут маршруты №№ 2, 3, 13 и 25, что приведет к существенному увеличению интервала движения этих автобусов. И сегодня, 25 августа, информацию прокомментировал аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ. Читать новость
Говорил об этом раньше, скажу и сейчас. Проблема в том, что наши власти НЕ имеют представления о жизни за бортом служебного автомобиля. Постоял бы аким со всеми замами сейчас на абая. На разобранном тротуаре, на самом солнцепеке, посидели бы всей гурьбой в стеклянных остановках, и подождали бы автобус минут 15-20. Запели бы совсем по другому. А если бы провели эксперимент, и месяц (хотя бы) без лексусов своих, на автобусах поездили - переосмысление бы такое началось... А пока они этого не откушали - только руками развести остается
И в эти махонькие, а такие почти весь 19й маршрут, в эти махонькие автобусы и так не знаешь как там ездить, еще теперь и сократят? Каким образом он миллиард хочет сделать, за счет нас селедок в консервах, людей?
Вообще не пойму, зачем городским чиновникам премиальные джипы, кроссоверы? Скромнее надо быть! Тогда и на автобусы денег будет хватать. Ладно например лесникам, егерям нужны машины с высокой проходимостью, в городе это зачем? Вы же такие легендарные дороги делаете!
Перекладывать плитку, бордюры и столбы освещения на Аль-Фараби, которые еще пару десятков лет бы стояли, тут миллиарды есть. Деньги на то, чтобы каждую неделю белить бордюры тоже есть. А вот сэкономить 1 миллиард на сокращении маршрутов - вот тут святое дело!
Днем горят фонари, в дождь моем заборы и метем улицы, едва зазеленевшие улицы избавляем от травы. И все это с пеной у рта. Но автобусы... Мало того, что вывели с линий нормальной вместимости "лайнеры", так и воткнули вместо них "рюкзачки" на 23 человеко-места и с кучей ступеней в салоне.
Только ип Брунер сокращают? Ну "красиво" же. Согласитесь?) Сразу двух зайцев убивают одним выстрелом. Экономят 1 лярд и показывают остальным предпринимателям города что бодатся с властями вредно для здоровья и кошелька.
Ну уж это совсем низко и недостойно поступку акима. Ну что ж возвращаемся в 90- годы когда стояли по полчаса на остановках , а потом ездили в набитом автобусе как селедки. А вот эти 57 % которые все таки наполняют автобус как быть, на такси ездить ? К людям все хуже и хуже отношение . Когда кладут гранитные бордюры на дорогах об экономии не задумаваются, хотя мысль та эта у них была, да сплыла. А когда о комфорте людей заходит речь и параллельно об их здоровье, то тут уж никому из чиновников дела нет. Ну как же в автобусах наполняемость низкая. Я так понимаю заняты сидячие места и даже никто не стоит. Просто возмутительно. Навели порядок с общественным транспортом при прежних акимах, а теперь надо все поломать. Только забыли наверное что разломать то легко, а вот опять восстановить будет трудно. Куда же хотят эту экономию пустить может детская областная больница скоро двери откроет?
Если они на брифинге докажут что 25 полупустой ходит (что так и есть днём и в выходные по 4 пассажира сидит) то нужно поднимать вопрос о сокращении маршрута. За что платит бюджет если автобусы воздух катают? Аргумент что люди будут мёрзнуть на остановках вообще детский. Года три уже есть приложение которое отслеживает маршруты движения автобусов. Зачем мёрзнуть на остановке если можно сразу выйти к нужному борту? Бабушки не умеют смартфонами пользоваться? Как миллионы мошенникам переводить на крипту они могут а как приложение скачать сразу не хватает?)))
Но и тут же маслихату нужно поднимать вопрос о сокращении машин в городском акимате. Так будет политически правильно. Пусть переходят на наемные такси. Зачем жоповозки закупают которые начальство из дома до работы возят? Езди на такси.
Тогда видно будет как акимат озаботился затягиванием поясов. 2026 год будет аналогом 1929 (для США) по всей видимости в стране......
А почему нет? Почему предприниматель может разводить смуту показывая что акимат-злодей а акимат в свою очередь должен терпеть, понурить глазки и бояться предпринимателя?
Нет так не работает при капитализме Попробуй в самой свободной и демократической стране на свете правительство нагнуть или попугать чем-то. Тут же окажется что ты советский шпион и твое имущество надо национализировать в пользу свободного американского народа)))
