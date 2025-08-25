НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Сократить количество автобусов на основных городских маршрутах намерен акимат Костаная
 
 
Страница 1 из 212»
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52418
Сократить количество автобусов на основных городских маршрутах намерен акимат Костаная
Отправлено: 25.08.25 - 13:31
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об этом "НГ" сообщили водители, работающие в ИП "Брунер". По их данным, под оптимизацию попадут маршруты №№ 2, 3, 13 и 25, что приведет к существенному увеличению интервала движения этих автобусов. И сегодня, 25 августа, информацию прокомментировал аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ.
Читать новость

v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1649
Re: Сократить количество автобусов на основных городских...
Отправлено: 25.08.25 - 13:31
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Говорил об этом раньше, скажу и сейчас.
Проблема в том, что наши власти НЕ имеют представления о жизни за бортом служебного автомобиля. Постоял бы аким со всеми замами сейчас на абая. На разобранном тротуаре, на самом солнцепеке, посидели бы всей гурьбой в стеклянных остановках, и подождали бы автобус минут 15-20. Запели бы совсем по другому. А если бы провели эксперимент, и месяц (хотя бы) без лексусов своих, на автобусах поездили - переосмысление бы такое началось... А пока они этого не откушали - только руками развести остается
Профайл
V
§ Vlad Kostanai
(Пользователи)
Регистрация:
29.11.19
Сообщений:
19
Re: Сократить количество автобусов на основных городских...
Отправлено: 25.08.25 - 14:30
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если честно, прочитав заголовок статьи сразу начал подозревать в чем дело. Последний абзац подтвердил мои догадки.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45949
Re: Сократить количество автобусов на основных городских...
Отправлено: 25.08.25 - 14:33
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И в эти махонькие, а такие почти весь 19й маршрут, в эти махонькие автобусы и так не знаешь как там ездить, еще теперь и сократят?
Каким образом он миллиард хочет сделать, за счет нас селедок в консервах, людей?
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45949
Re: Сократить количество автобусов на основных городских...
Отправлено: 25.08.25 - 14:36
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пусть лучше прекратит брусчатку каждые полгода перекладывать с места на место, сэкономит гораздо больше
Профайл
р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
799
Re: Сократить количество автобусов на основных городских...
Отправлено: 25.08.25 - 14:46
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а еще в целях экономии надо акиму и его приближенным напрочь отказаться от служебных машин. Оставить парочку дежурных и достаточно. Экономист тоже мне. Антинародные идеи очень часто от них исходят.
Профайл
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1649
Сократить количество автобусов на основных городских маршрутах намерен акимат Костаная
Отправлено: 25.08.25 - 14:54
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вообще не пойму, зачем городским чиновникам премиальные джипы, кроссоверы? Скромнее надо быть! Тогда и на автобусы денег будет хватать.
Ладно например лесникам, егерям нужны машины с высокой проходимостью, в городе это зачем? Вы же такие легендарные дороги делаете!
Профайл
юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3822
Re: Сократить количество автобусов на основных городских...
Отправлено: 25.08.25 - 14:55
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Перекладывать плитку, бордюры и столбы освещения на Аль-Фараби, которые еще пару десятков лет бы стояли, тут миллиарды есть. Деньги на то, чтобы каждую неделю белить бордюры тоже есть. А вот сэкономить 1 миллиард на сокращении маршрутов - вот тут святое дело!
Профайл
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1649
Сократить количество автобусов на основных городских маршрутах намерен акимат Костаная
Отправлено: 25.08.25 - 15:37
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Днем горят фонари, в дождь моем заборы и метем улицы, едва зазеленевшие улицы избавляем от травы. И все это с пеной у рта. Но автобусы... Мало того, что вывели с линий нормальной вместимости "лайнеры", так и воткнули вместо них "рюкзачки" на 23 человеко-места и с кучей ступеней в салоне.

Не на том вы экономите...
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16838
Сократить количество автобусов на основных городских маршрутах намерен акимат Костаная
Отправлено: 25.08.25 - 16:35
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Только ип Брунер сокращают?
Ну "красиво" же. Согласитесь?)
Сразу двух зайцев убивают одним выстрелом. Экономят 1 лярд и показывают остальным предпринимателям города что бодатся с властями вредно для здоровья и кошелька. :-x

[Исправлено: Vit, 25.08.2025 - 17:34]
Профайл
7
§ 71422
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.10.20
Сообщений:
179
Re: Сократить количество автобусов на основных городских...
Отправлено: 25.08.25 - 17:04
#10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Экономят 1 лярд и показывают остальным предпринимателям города что бодатся с властями вредно для здоровья и кошелька.

Источник:
Ну уж это совсем низко и недостойно поступку акима. Ну что ж возвращаемся в 90- годы когда стояли по полчаса на остановках , а потом ездили в набитом автобусе как селедки. А вот эти 57 % которые все таки наполняют автобус как быть, на такси ездить ? К людям все хуже и хуже отношение . Когда кладут гранитные бордюры на дорогах об экономии не задумаваются, хотя мысль та эта у них была, да сплыла. А когда о комфорте людей заходит речь и параллельно об их здоровье, то тут уж никому из чиновников дела нет. Ну как же в автобусах наполняемость низкая. Я так понимаю заняты сидячие места и даже никто не стоит. Просто возмутительно. Навели порядок с общественным транспортом при прежних акимах, а теперь надо все поломать. Только забыли наверное что разломать то легко, а вот опять восстановить будет трудно. Куда же хотят эту экономию пустить может детская областная больница скоро двери откроет?
Профайл
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1649
Сократить количество автобусов на основных городских маршрутах намерен акимат Костаная
Отправлено: 25.08.25 - 17:07
#11
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
71422:

Сама наивность)))

Городской автобус и областная больница - разные бюджеты. Никак они не пересекутся. А вот по итогам года или квартала - премию за экономию бюджетных средств.... Это дааа
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18342
Re: Сократить количество автобусов на основных городских...
Отправлено: 25.08.25 - 22:09
#12
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По сути акимат прав

Если они на брифинге докажут что 25 полупустой ходит (что так и есть днём и в выходные по 4 пассажира сидит) то нужно поднимать вопрос о сокращении маршрута.
За что платит бюджет если автобусы воздух катают? Аргумент что люди будут мёрзнуть на остановках вообще детский. Года три уже есть приложение которое отслеживает маршруты движения автобусов. Зачем мёрзнуть на остановке если можно сразу выйти к нужному борту? Бабушки не умеют смартфонами пользоваться? Как миллионы мошенникам переводить на крипту они могут а как приложение скачать сразу не хватает?)))


Но и тут же маслихату нужно поднимать вопрос о сокращении машин в городском акимате.
Так будет политически правильно. Пусть переходят на наемные такси. Зачем жоповозки закупают которые начальство из дома до работы возят? Езди на такси.

Тогда видно будет как акимат озаботился затягиванием поясов.
2026 год будет аналогом 1929 (для США) по всей видимости в стране......
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18342
Re: Сократить количество автобусов на основных городских...
Отправлено: 25.08.25 - 22:15
#13
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Сразу двух зайцев убивают одним выстрелом. Экономят 1 лярд и показывают остальным предпринимателям города что бодатся с властями вредно для здоровья и кошелька.

А почему нет? Почему предприниматель может разводить смуту показывая что акимат-злодей а акимат в свою очередь должен терпеть, понурить глазки и бояться предпринимателя?

Нет так не работает при капитализме
Попробуй в самой свободной и демократической стране на свете правительство нагнуть или попугать чем-то.
Тут же окажется что ты советский шпион и твое имущество надо национализировать в пользу свободного американского народа)))
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45949
Сократить количество автобусов на основных городских маршрутах намерен акимат Костаная
Отправлено: 25.08.25 - 22:21
#14
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Цитата:
Года три уже есть приложение которое отслеживает маршруты движения автоб

Я о таком чуде только этой весной узнал, да и то, отключили пару месяцев назад на 2Гис, недельку как включили, тогда как в Петрике допустим не отключали, остальные Бусы по автобусам не работают
Профайл
Страница 1 из 212»
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 124, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 124
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS