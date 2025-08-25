Отправлено: - 17:04





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=56998 Экономят 1 лярд и показывают остальным предпринимателям города что бодатся с властями вредно для здоровья и кошелька.Источник:

Цитата:Ну уж это совсем низко и недостойно поступку акима. Ну что ж возвращаемся в 90- годы когда стояли по полчаса на остановках , а потом ездили в набитом автобусе как селедки. А вот эти 57 % которые все таки наполняют автобус как быть, на такси ездить ? К людям все хуже и хуже отношение . Когда кладут гранитные бордюры на дорогах об экономии не задумаваются, хотя мысль та эта у них была, да сплыла. А когда о комфорте людей заходит речь и параллельно об их здоровье, то тут уж никому из чиновников дела нет. Ну как же в автобусах наполняемость низкая. Я так понимаю заняты сидячие места и даже никто не стоит. Просто возмутительно. Навели порядок с общественным транспортом при прежних акимах, а теперь надо все поломать. Только забыли наверное что разломать то легко, а вот опять восстановить будет трудно. Куда же хотят эту экономию пустить может детская областная больница скоро двери откроет?