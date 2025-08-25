Re: Итоги на старте не подводят – Как идёт уборочная кампания в...

Отправлено: - 19:14

Ох уж этот "председатель ассоциации" откуда они взяли эти цены? Рынок все расставит на свои места, вроде капитализм строим, а методы все от госплана ссср, пусть конкретно кукуевка хоть по 500 тысяч ставит за тонну своей пшеницы, купят хорошо, не купят ещё лучше, зачем советы раздавать в условиях рынка не возьму никак в толк