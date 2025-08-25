НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Обсуждение публикаций
Итоги на старте не подводят – Как идёт уборочная кампания в Костанайской области
 
 
N
NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52415
Итоги на старте не подводят – Как идёт уборочная кампания в Костанайской области
Отправлено: 25.08.25 - 19:14
На 25 августа в регионе собрали всего чуть более одного процента зерновых и меньше одного масличных. При этом Ассоциация сельхозтоваропроизводителей уже сейчас предлагает установить закупочные цены.
О
ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
496
Re: Итоги на старте не подводят – Как идёт уборочная кампания в...
Отправлено: 25.08.25 - 19:14
#1
Ох уж этот "председатель ассоциации" откуда они взяли эти цены? Рынок все расставит на свои места, вроде капитализм строим, а методы все от госплана ссср, пусть конкретно кукуевка хоть по 500 тысяч ставит за тонну своей пшеницы, купят хорошо, не купят ещё лучше, зачем советы раздавать в условиях рынка не возьму никак в толк
сайлау курманов
сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7689
Re: Итоги на старте не подводят – Как идёт уборочная кампания в...
Отправлено: 25.08.25 - 19:25
#2
10 ц/га на зерновых, это вообще очень плохо, и так каждый год, никак в толк не возьму, на что надеются,
