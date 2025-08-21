НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7362
Флуд и оффтопик (часть 9)
21.08.25 - 12:53
#8581
Цитата:
Kairat stayer:
Покойный М.Задорнов часто смеялся над тем, что западные люди радуются удобствам, но при этом теряют человечность, спонтанность, простоту. Глубинный народ, по его версии, может и без всего этого прожить, потому что главное - душа.


1
111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45947
Флуд и оффтопик (часть 9)
21.08.25 - 14:22
#8582
Цитата:
Kairat stayer:

Цитата:
Покойный М.Задорнов ча

Задорнов русофоб сейчас бы сказали и дали бы ему лет 15 за то, что он издевался над русским народом, над россиянами и по моему женщин во Владике назвал проститутками
Интересно так, говорил только правду?
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7362
Флуд и оффтопик (часть 9)
21.08.25 - 16:23
#8583
Цитата:
111:
Задорнов русофоб сейчас бы сказали и дали бы ему лет 15 за то, что он издевался над русским народом, над россиянами и по моему женщин во Владике назвал проститутками
Интересно так, говорил только правду?


С одной стороны, глубинному народу он подавал себя как обличителя Запада, с другой - выбирал для жизни именно западные стандарты комфорта. Жил в Латвии, пользовался её инфраструктурой, в конце жизни лечился в Германии, диагностировали рак мозга. Скончался в Москве в ноябре 2017 года, по завещанию его похоронили в Латвии в г.Юрмале.
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1738
Флуд и оффтопик (часть 9)
22.08.25 - 10:04
#8584
Несмотря на заявления о полном отказе от российского топлива к 2027 году, в 2024 году импорт российского газа (включая СПГ) вырос на 18 % (с 38 до 45 млрд кубометров)

. При этом расходы ЕС на российское топливо в 2024 непрерывно превышали суммы финансовой помощи Украине (21.9 млн € против 18.7 млн €) .

ЕС в 2024 году импортировал рекордное количество российского СПГ — около 16.5 млн тонн, частично через спотовые контракты, где российский СПГ оказался дешевле, чем американский

. Через «теневой флот» и «отмывку» (происходит обход санкций со стороны ряда трейдеров .
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45947
Флуд и оффтопик (часть 9)
23.08.25 - 00:14
#8585
В Костанае появился СуперЦон..

Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1738
Флуд и оффтопик (часть 9)
24.08.25 - 12:15
#8586
Администрация Трампа одобрила продажу Украине 3350 дальнобойных ракет — The Wall Street Journal

🔺Оружие должно поступить Киеву через шесть недель. Пакет помощи стоит 850 млн долларов и включает «иные предметы». Большую часть расходов по закупке на себя взяли европейские страны.

🔺Речь идет о системах воздушного базирования ERAM дальностью 240-450 км. Власти США откладывали одобрение продажи до встреч Трампа с Путиным и Зеленским.
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8302
Флуд и оффтопик (часть 9)
24.08.25 - 22:37
#8587
Зашёл думал с Максафом или с Элом поругаться, а тут вялые разговоры!
Скушно на этом свете, господа!(Н.В.Гоголь!)
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28498
Флуд и оффтопик (часть 9)
25.08.25 - 01:15
#8588
Цитата:
saba:
Зашёл думал с Максафом или с Элом поругаться, а тут вялые разговоры!

Да без проблем:

Цитата:
Президент Украины Владимир Зеленский и лидеры европейских стран срывают инициативы главы США Дональда Трампа, направленные на урегулирование конфликта. С таким утверждением выступил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х.

По его мнению, в связи с саботажем Киевом и Европой мирного процесса остается только два варианта: либо начнется ядерная война, либо Украина будет «обезглавлена».


maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28498
Флуд и оффтопик (часть 9)
25.08.25 - 18:34
#8589
Зашёл с Сабой обсудить важные политические вопросы - а его и след простыл :lol:
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8302
Флуд и оффтопик (часть 9)
25.08.25 - 18:50
#8590
Цитата:
maxsaf:

Ага, неинтересно с Вами, разве только поругаться немного!
Из актуального, из стран СНГ только президенты Казахстана, Узбекистана и премьер министр Армении лично поздравили президента Украины Зеленского с Днём Независимости Украины, остальные побоялись!
Ваша информация про профессора из Хельсинки абсолютно неинтересна, даже в Костанае профессоров не один десяток!
Для меня неожиданная новость, объявление Г-на Маркова иноагентом, с начала войны так был за Путина, а тут сказали, что он за Азербайджан! Жрут себя, как пауки в банке!
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7362
Флуд и оффтопик (часть 9)
25.08.25 - 19:24
#8591
Цитата:
saba:
Из актуального, из стран СНГ только президенты Казахстана, Узбекистана и премьер министр Армении лично поздравили президента Украины Зеленского с Днём Независимости Украины, остальные побоялись!


Ещё президенты Азербайджана, Беларуси, Туркменистана и Литвы поздравили Президента Украины Владимира Зеленского и весь украинский народ с Днем независимости.

Отмечают, что президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил народ Украины с Днем независимости и пожелал украинцам мирного неба и независимого развития... «От всего сердца желаю гражданам Украины найти собственный ответ на сегодняшние вызовы, а вашей многонациональной стране — мирного неба, солидарности и по-настоящему независимого развития», — говорится в поздравлении президента. По словам Лукашенко, жить рядом в мире и согласии «издревле было предназначением белорусского и украинского народов».

Подробнее здесь:
