Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Пока тишина на форуме я ещё накидаю пару фоток с вашего позволения. Это картошка в китае умножайте на 73 тенге с половиной.

Наконец-то я попробовал знаменитое блюдо том-ям. Учитывая что я капризный гурман. Скажу честно, это вкусно. И вроде все просто креветки, и ещё че то там плавает. Но в домашних условиях врятли повторить. Тут нужны специи которых у нас нету в магазинах

Виталя спасибо за фотки и интересную инфу,с удовольствием посмотрел.
Рахмет.
Смотрю тишина. Ладно тогда ещё накидаю пару фоток. Может кому то понравится. Может кого с тошнит)

Это я загружаюсь в корабль.



Море

Порт в германии. Тут мой дружбан электрон живёт.)

Куча фольсвагенов. Куда то поплывут.

Эл, Вы в курсе, что в Штутгарте похоронен Эрик Хартман, лётчик-ас, сбивший 352 самолёта во Вторую мировую войну? Единственный в мире.
все специи для Том Яма через маркеплейсы заказываются. Раз в неделю, как минимум, Том Ям дома варю.
Особо сложного там даже в плане специй нет, кроме листьев кафрского лайма всё у нас продается в шаговой доступности, а его можно петрушкой заменить!
Когда в грузинской кухне говорят, имеретинский шафран, имеют в виду не самую дорогую в мире специю, а обычные цветы, бархатцы
Петрушку ещё чем то можно получить, хотя действительно через интернет можно ингредиенты купить
