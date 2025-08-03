Отправлено: - 11:04

Наконец-то я попробовал знаменитое блюдо том-ям. Учитывая что я капризный гурман. Скажу честно, это вкусно. И вроде все просто креветки, и ещё че то там плавает. Но в домашних условиях врятли повторить. Тут нужны специи которых у нас нету в магазинах