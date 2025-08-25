Отправлено: - 16:00

olegggon:

А они в курсе, чтобы владеть автомобилем в Сингапуре нужно заплатить 55 тыс долларов за десять лет езды по улицам.

Цитата:40к тенге в месяц.. ну в принципе не так чтобы сильно дорого. Если ещё учесть что на ремонт тс расходов будет заметно меньше. И это если считать что 55к долларов даны в долларах сша, если в сингапурских - и того меньше 31к тенге. Надо пояснять что расчеты проведены исходя из средней зарплаты в сингапуре в 5к долларов сша против 790 в казахстане? И естественно все считалось в относительных единицах.Помимо того, если гипотетически тратиь всю з/п на покупку автомобиля стоимостью скажем в 25кк тенге, в сингапуре это можно сделать за 10 месяцев а у нас....за 59 месяцев.Логичным было бы сделать предположение что коль скоро сингапурец может поменять автомобиль чаще чем казахстанец, то собственно и дороги он может позволить себе иметь хуже, типа "а зачем, все-равно за это время автомобиль не сломается". Ан нет, чё то пыжится, старается бедолага. Глупый какой, неразумный.