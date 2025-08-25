Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Нужно больше денег или меньше коррупции? Казахстанский дорожный вопрос
Нужно больше денег или меньше коррупции? Казахстанский дорожный вопрос
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 52415
Нужно больше денег или меньше коррупции? Казахстанский дорожный вопрос
Отправлено: 25.08.25 - 11:22
Дорожную отрасль в Казахстане периодически сотрясают скандалы. Как победить коррупцию в транспортной сфере? Почему деньги, выделенные на строительство и ремонт дорог, не всегда доходят по назначению?
Читать новость
Читать новость
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 28498
Re: Нужно больше денег или меньше коррупции? Казахстанский...
Отправлено: 25.08.25 - 11:22
Цитата:
Это цена за километр?
Цитата:
Или он просто так безграмотно говорит?
По информации "КазАвтоЖола", на январь 2024 года стоимость четырёхполосной дороги республиканского значения составляла 2 миллиарда тенге.
Это цена за километр?
Цитата:
По словам Смагулова, в Азербайджане на строительство одной четырёхполосной дороги тратят около 4,7 миллиона долларов.
Или он просто так безграмотно говорит?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 25.06.07
- Сообщений:
- 337
Re: Нужно больше денег или меньше коррупции? Казахстанский...
Отправлено: 25.08.25 - 11:46
Нужно: первое- растрату, хищение бюджетных средств признавать как измену РОДИНЕ на законном уровне, и степень кары за это соответствующие
второе- нужны посадки, расстрелы, конфискации показываемы максимально открыто, чтобы другим НЕПОВАДНО было
второе- нужны посадки, расстрелы, конфискации показываемы максимально открыто, чтобы другим НЕПОВАДНО было
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3822
Re: Нужно больше денег или меньше коррупции? Казахстанский...
Отправлено: 25.08.25 - 11:47
пока коррупционеров, как в Китае, не начнут расстреливать, толку не будет
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 1649
Re: Нужно больше денег или меньше коррупции? Казахстанский...
Отправлено: 25.08.25 - 12:14
Проблема в том, что в Канаде делают дороги, у нас -осваивают бюджет, выделяемый на дороги. Все просто. Тут главное - не дороги сделать, а бабки откатать.
В нормальном городе/регионе/государстве - руководящий состав бы уже давно таких дорожников разогнал - где это видано, чтобы одни и те же дороги каждый год ремонтировали, да так, что через год снова ремонт требуется.
За проседающие бюджетные миллионы (если не миллиарды) у нас спрашивать не принято. Нахапал- уволился- тебя никто искать не будет. Схема проста.
О чем говорить, если в городе бешеная колея. Бюджет тут выступает в роли дойной коровы. А аудиторы и смекнуть не могут, что да как. Каждый год миллиарды выделяются, а состояние дорог лучше не становится. Формально - деньги освоены. Фактически - больше половины спускается на воздух и по карманам
В нормальном городе/регионе/государстве - руководящий состав бы уже давно таких дорожников разогнал - где это видано, чтобы одни и те же дороги каждый год ремонтировали, да так, что через год снова ремонт требуется.
За проседающие бюджетные миллионы (если не миллиарды) у нас спрашивать не принято. Нахапал- уволился- тебя никто искать не будет. Схема проста.
О чем говорить, если в городе бешеная колея. Бюджет тут выступает в роли дойной коровы. А аудиторы и смекнуть не могут, что да как. Каждый год миллиарды выделяются, а состояние дорог лучше не становится. Формально - деньги освоены. Фактически - больше половины спускается на воздух и по карманам
Z
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.02.24
- Сообщений:
- 253
Re: Нужно больше денег или меньше коррупции? Казахстанский...
Отправлено: 25.08.25 - 14:15
Нужно больше денег! И как можно БОЛЬШЕ! Всем родственникам не хватает!
Re: Нужно больше денег или меньше коррупции? Казахстанский...
Отправлено: 25.08.25 - 14:17
С Сингапуром всё время сравнивают почему то. А они в курсе, чтобы владеть автомобилем в Сингапуре нужно заплатить 55 тыс долларов за десять лет езды по улицам. А потом опять 55 тыс нужно заплатить за следующие 10 лет.
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1736
Re: Нужно больше денег или меньше коррупции? Казахстанский...
Отправлено: 25.08.25 - 16:00
Цитата:
40к тенге в месяц.. ну в принципе не так чтобы сильно дорого. Если ещё учесть что на ремонт тс расходов будет заметно меньше. И это если считать что 55к долларов даны в долларах сша, если в сингапурских - и того меньше 31к тенге. Надо пояснять что расчеты проведены исходя из средней зарплаты в сингапуре в 5к долларов сша против 790 в казахстане? И естественно все считалось в относительных единицах.
Помимо того, если гипотетически тратиь всю з/п на покупку автомобиля стоимостью скажем в 25кк тенге, в сингапуре это можно сделать за 10 месяцев а у нас....за 59 месяцев.
Логичным было бы сделать предположение что коль скоро сингапурец может поменять автомобиль чаще чем казахстанец, то собственно и дороги он может позволить себе иметь хуже, типа "а зачем, все-равно за это время автомобиль не сломается". Ан нет, чё то пыжится, старается бедолага. Глупый какой, неразумный.
olegggon:
А они в курсе, чтобы владеть автомобилем в Сингапуре нужно заплатить 55 тыс долларов за десять лет езды по улицам.
А они в курсе, чтобы владеть автомобилем в Сингапуре нужно заплатить 55 тыс долларов за десять лет езды по улицам.
40к тенге в месяц.. ну в принципе не так чтобы сильно дорого. Если ещё учесть что на ремонт тс расходов будет заметно меньше. И это если считать что 55к долларов даны в долларах сша, если в сингапурских - и того меньше 31к тенге. Надо пояснять что расчеты проведены исходя из средней зарплаты в сингапуре в 5к долларов сша против 790 в казахстане? И естественно все считалось в относительных единицах.
Помимо того, если гипотетически тратиь всю з/п на покупку автомобиля стоимостью скажем в 25кк тенге, в сингапуре это можно сделать за 10 месяцев а у нас....за 59 месяцев.
Логичным было бы сделать предположение что коль скоро сингапурец может поменять автомобиль чаще чем казахстанец, то собственно и дороги он может позволить себе иметь хуже, типа "а зачем, все-равно за это время автомобиль не сломается". Ан нет, чё то пыжится, старается бедолага. Глупый какой, неразумный.
Re: Нужно больше денег или меньше коррупции? Казахстанский...
Отправлено: 25.08.25 - 17:48
Цитата:
40 тыс что-то вы неправильно посчитали: 55000*540=29700000/120(месяцев)= 247500 тенге.
А вообще сумму в 55 тыс долларов им нужно заплатить сразу полностью, никакого абонемента нет.
Карачун:
40к тенге в месяц.. ну в принципе не так чтобы сильно дорого. Если ещё учесть что на ремонт тс расходов
40к тенге в месяц.. ну в принципе не так чтобы сильно дорого. Если ещё учесть что на ремонт тс расходов
40 тыс что-то вы неправильно посчитали: 55000*540=29700000/120(месяцев)= 247500 тенге.
А вообще сумму в 55 тыс долларов им нужно заплатить сразу полностью, никакого абонемента нет.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 119, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 119
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать