Обсуждение публикаций
«Они уже просрочили» - обновление фасада ТЭЦ в центре Костаная обещают завершить в сентябре
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52412
«Они уже просрочили» - обновление фасада ТЭЦ в центре Костаная обещают завершить в сентябре
Отправлено: 25.08.25 - 12:32
Здание стоит на проспекте Аль-Фараби, на котором уже около месяца меняют брусчатку, бордюры, обустраивают правоповортный съезд на ул. Чехова. Все одновременно. Сказать, что людям ходить неудобно - ничего не сказать.
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1646
Re: «Они уже просрочили» - обновление фасада ТЭЦ в центре...
Отправлено: 25.08.25 - 12:32
#1
Цитата:
По договору подрядчик время просрочил

Будет ли подрядчик привлечен к ответственности за разбитый тротуар, затруднённое движение и создание ситуации, представляющий опасность здоровью и жизни горожан, которые остались без тротуара?
Нарушение условий договора будет отражено в бюджете области?
