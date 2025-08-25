НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Нужно больше денег или меньше коррупции? Казахстанский дорожный вопрос
 
 
20.12.07
52412
Нужно больше денег или меньше коррупции? Казахстанский дорожный вопрос
Отправлено: 25.08.25 - 11:22
Дорожную отрасль в Казахстане периодически сотрясают скандалы. Как победить коррупцию в транспортной сфере? Почему деньги, выделенные на строительство и ремонт дорог, не всегда доходят по назначению?
maxsaf
27.05.18
28497
Re: Нужно больше денег или меньше коррупции? Казахстанский...
Отправлено: 25.08.25 - 11:22
#1
Цитата:
По информации "КазАвтоЖола", на январь 2024 года стоимость четырёхполосной дороги республиканского значения составляла 2 миллиарда тенге.

Это цена за километр?

Цитата:
По словам Смагулова, в Азербайджане на строительство одной четырёхполосной дороги тратят около 4,7 миллиона долларов.

Или он просто так безграмотно говорит?
Михаил
Костанай
25.06.07
337
Re: Нужно больше денег или меньше коррупции? Казахстанский...
Отправлено: 25.08.25 - 11:46
#2
Нужно: первое- растрату, хищение бюджетных средств признавать как измену РОДИНЕ на законном уровне, и степень кары за это соответствующие
второе- нужны посадки, расстрелы, конфискации показываемы максимально открыто, чтобы другим НЕПОВАДНО было
юля елиссева
Тегусигальпа, Гондурас
14.01.15
3821
Re: Нужно больше денег или меньше коррупции? Казахстанский...
Отправлено: 25.08.25 - 11:47
#3
пока коррупционеров, как в Китае, не начнут расстреливать, толку не будет
v
22.06.15
1646
Re: Нужно больше денег или меньше коррупции? Казахстанский...
Отправлено: 25.08.25 - 12:14
#4
Проблема в том, что в Канаде делают дороги, у нас -осваивают бюджет, выделяемый на дороги. Все просто. Тут главное - не дороги сделать, а бабки откатать.
В нормальном городе/регионе/государстве - руководящий состав бы уже давно таких дорожников разогнал - где это видано, чтобы одни и те же дороги каждый год ремонтировали, да так, что через год снова ремонт требуется.

За проседающие бюджетные миллионы (если не миллиарды) у нас спрашивать не принято. Нахапал- уволился- тебя никто искать не будет. Схема проста.

О чем говорить, если в городе бешеная колея. Бюджет тут выступает в роли дойной коровы. А аудиторы и смекнуть не могут, что да как. Каждый год миллиарды выделяются, а состояние дорог лучше не становится. Формально - деньги освоены. Фактически - больше половины спускается на воздух и по карманам
