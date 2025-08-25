Re: Нужно больше денег или меньше коррупции? Казахстанский...

12:14

Проблема в том, что в Канаде делают дороги, у нас -осваивают бюджет, выделяемый на дороги. Все просто. Тут главное - не дороги сделать, а бабки откатать.

В нормальном городе/регионе/государстве - руководящий состав бы уже давно таких дорожников разогнал - где это видано, чтобы одни и те же дороги каждый год ремонтировали, да так, что через год снова ремонт требуется.



За проседающие бюджетные миллионы (если не миллиарды) у нас спрашивать не принято. Нахапал- уволился- тебя никто искать не будет. Схема проста.



О чем говорить, если в городе бешеная колея. Бюджет тут выступает в роли дойной коровы. А аудиторы и смекнуть не могут, что да как. Каждый год миллиарды выделяются, а состояние дорог лучше не становится. Формально - деньги освоены. Фактически - больше половины спускается на воздух и по карманам