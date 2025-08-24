Re: 80% опрошенных казахстанцев уверены: без казахского языка не...

Отправлено: - 13:12

Согласен с опросником. Скоро студенты не смогут летом подрабатывать официантом или грузчиком без казахского языка. Даже всеми любимая забава таксовать или курьерство без языка не получится. Про гос - службу молчу ваще.



На счёт английского есть сомнения. Наверно все таки нужен китайский больше. Оборудование и технологии сегодня к нам идут с Китая.