80% опрошенных казахстанцев уверены: без казахского языка не построить карьеру
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52412
80% опрошенных казахстанцев уверены: без казахского языка не построить карьеру
Отправлено: 24.08.25 - 10:03
Отправлено: 24.08.25 - 10:03
Опрос был проведен среди 1100 человек в 17 регионах страны. Главный вывод: 80% казахстанцев считают казахский язык ключевым для карьеры и профессиональной деятельности. Для сравнения: важность русского отметили 35,5% респондентов, английского – 23,8%.
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1646
Re: 80% опрошенных казахстанцев уверены: без казахского языка не...
Отправлено: 24.08.25 - 10:03
Цитата:
среди 1100 человек в 17 регионах страны

Эта горстка даже не составляет 0.1% многомиллионного населения страны. Абсолютно идиотское исследование, со статистикой в стране явно не дружат. Такие "считаки" могут любую выгодную информацию под видом исследования преподнести. Очередной пропагандистский маразм, идеологически не устаревший
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28497
Re: 80% опрошенных казахстанцев уверены: без казахского языка не...
Отправлено: 24.08.25 - 10:07
Цитата:
в то время как русскоязычные видят главной трудностью недостаток преподавателей (34,1%).

Не, на первом месте - отсутствие желания.


Цитата:
80% опрошенных казахстанцев уверены: без казахского языка не построить карьеру


Остальные 20% видимо вообще не понимают, где находятся :lol:
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16836
Re: 80% опрошенных казахстанцев уверены: без казахского языка не...
Отправлено: 24.08.25 - 13:12
Согласен с опросником. Скоро студенты не смогут летом подрабатывать официантом или грузчиком без казахского языка. Даже всеми любимая забава таксовать или курьерство без языка не получится. Про гос - службу молчу ваще.

На счёт английского есть сомнения. Наверно все таки нужен китайский больше. Оборудование и технологии сегодня к нам идут с Китая.
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7688
80% опрошенных казахстанцев уверены: без казахского языка не построить карьеру
Отправлено: 24.08.25 - 13:53
Надо признать,без русского языка все равно не уютно, как бы принудительно не втискивали в начале на бытовом уровне, последняя проскальзывает между словами, а производственники вообще не обойдутся без онного.
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8298
Re: 80% опрошенных казахстанцев уверены: без казахского языка не...
Отправлено: 24.08.25 - 22:30
Цитата:
сайлау курманов:

Что мешает знать и русский и казахский? Канадца я не беру в расчет, он ненавидит казахский язык, я городской казах выросший в русскоязычной среде, сейчас активно изучаю казахский, могу на бытовом уровне объясниться, русский у меня гораздо лучше, чем у большинства россиян, в чём проблема то?
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45943
Re: 80% опрошенных казахстанцев уверены: без казахского языка не...
Отправлено: 24.08.25 - 22:34
Цитата:
Vit:

Цитата:
Скоро студенты не смогут летом подрабатывать официантом или грузчиком б

Ну в чем проблема, просто выучи пару слов казахский, или ты считаешь русскоговорящих необучаемыми баранами?
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18338
Re: 80% опрошенных казахстанцев уверены: без казахского языка не...
Отправлено: 25.08.25 - 01:49
Цитата:
maxsaf:
Не, на первом месте - отсутствие желания.

Те кто не желает давно свалили
Например ты)
Цитата:
vofkakst:
Эта горстка даже не составляет 0.1% многомиллионного населения страны

Ооо батенька а я вижу вы не в курсе как соц опросы проводятся)))
директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
897
Re: 80% опрошенных казахстанцев уверены: без казахского языка не...
Отправлено: 25.08.25 - 09:29
Цитата:
saba:
в чём проблема то?

для кого и зачем?
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28497
80% опрошенных казахстанцев уверены: без казахского языка не построить карьеру
Отправлено: 25.08.25 - 10:28
Цитата:
abaika95:
Те кто не желает давно свалили Например ты)

Марик остался ;-)
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28497
80% опрошенных казахстанцев уверены: без казахского языка не построить карьеру
Отправлено: 25.08.25 - 10:30
Цитата:
abaika95:
Те кто не желает давно свалили Например ты)

То есть ты расписался в некомпетентности, раз до сих пор преподавателей найти не можешь, люди же хотят учить, с твоих слов :lol:
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28497
80% опрошенных казахстанцев уверены: без казахского языка не построить карьеру
Отправлено: 25.08.25 - 10:32
Цитата:
abaika95:
Те кто не желает давно свалили Например ты)

Признаю, для меня это была причина номер один. И номер два, и три :lol:
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1646
80% опрошенных казахстанцев уверены: без казахского языка не построить карьеру
Отправлено: 25.08.25 - 10:34
Цитата:
abaika95:
как соц опросы проводятся)))

У нас - глупо и неразумно.
Заехали бы в СКО или например в ВКО - таких ответов бы не получили)))
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28497
80% опрошенных казахстанцев уверены: без казахского языка не построить карьеру
Отправлено: 25.08.25 - 10:42
Цитата:
vofkakst:
Заехали бы в СКО или например в ВКО - таких ответов бы не получили)))

Где надо, там и проехали. Это же заказной соцопрос, проплаченный. ;-)
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16836
80% опрошенных казахстанцев уверены: без казахского языка не построить карьеру
Отправлено: 25.08.25 - 11:33
Цитата:
maxsaf: проплаченный.
Незнаю проплачен или нет. Но очевидно одно, кто собирается тут жить, учить казахский придётся иначе не выжить в коллективе.
Конечно смотря какая ещё работа.
В моем случае я могу работать и немым, переводчика в телефоне хватит. :lol:

[Исправлено: Vit, 25.08.2025 - 12:28]
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам.

