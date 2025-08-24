Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
80% опрошенных казахстанцев уверены: без казахского языка не построить карьеру
Отправлено: 24.08.25 - 10:03
Опрос был проведен среди 1100 человек в 17 регионах страны. Главный вывод: 80% казахстанцев считают казахский язык ключевым для карьеры и профессиональной деятельности. Для сравнения: важность русского отметили 35,5% респондентов, английского – 23,8%.
Re: 80% опрошенных казахстанцев уверены: без казахского языка не...
Отправлено: 24.08.25 - 10:03
Цитата:
Эта горстка даже не составляет 0.1% многомиллионного населения страны. Абсолютно идиотское исследование, со статистикой в стране явно не дружат. Такие "считаки" могут любую выгодную информацию под видом исследования преподнести. Очередной пропагандистский маразм, идеологически не устаревший
среди 1100 человек в 17 регионах страны
Эта горстка даже не составляет 0.1% многомиллионного населения страны. Абсолютно идиотское исследование, со статистикой в стране явно не дружат. Такие "считаки" могут любую выгодную информацию под видом исследования преподнести. Очередной пропагандистский маразм, идеологически не устаревший
Re: 80% опрошенных казахстанцев уверены: без казахского языка не...
Отправлено: 24.08.25 - 10:07
Цитата:
Не, на первом месте - отсутствие желания.
Цитата:
Остальные 20% видимо вообще не понимают, где находятся
в то время как русскоязычные видят главной трудностью недостаток преподавателей (34,1%).
Не, на первом месте - отсутствие желания.
Цитата:
80% опрошенных казахстанцев уверены: без казахского языка не построить карьеру
Остальные 20% видимо вообще не понимают, где находятся
Re: 80% опрошенных казахстанцев уверены: без казахского языка не...
Отправлено: 24.08.25 - 13:12
Согласен с опросником. Скоро студенты не смогут летом подрабатывать официантом или грузчиком без казахского языка. Даже всеми любимая забава таксовать или курьерство без языка не получится. Про гос - службу молчу ваще.
На счёт английского есть сомнения. Наверно все таки нужен китайский больше. Оборудование и технологии сегодня к нам идут с Китая.
На счёт английского есть сомнения. Наверно все таки нужен китайский больше. Оборудование и технологии сегодня к нам идут с Китая.
80% опрошенных казахстанцев уверены: без казахского языка не построить карьеру
Отправлено: 24.08.25 - 13:53
Надо признать,без русского языка все равно не уютно, как бы принудительно не втискивали в начале на бытовом уровне, последняя проскальзывает между словами, а производственники вообще не обойдутся без онного.
Re: 80% опрошенных казахстанцев уверены: без казахского языка не...
Отправлено: 24.08.25 - 22:30
Цитата:
Что мешает знать и русский и казахский? Канадца я не беру в расчет, он ненавидит казахский язык, я городской казах выросший в русскоязычной среде, сейчас активно изучаю казахский, могу на бытовом уровне объясниться, русский у меня гораздо лучше, чем у большинства россиян, в чём проблема то?
сайлау курманов:
Что мешает знать и русский и казахский? Канадца я не беру в расчет, он ненавидит казахский язык, я городской казах выросший в русскоязычной среде, сейчас активно изучаю казахский, могу на бытовом уровне объясниться, русский у меня гораздо лучше, чем у большинства россиян, в чём проблема то?
Re: 80% опрошенных казахстанцев уверены: без казахского языка не...
Отправлено: 24.08.25 - 22:34
Цитата:
Цитата:
Ну в чем проблема, просто выучи пару слов казахский, или ты считаешь русскоговорящих необучаемыми баранами?
Vit:
Цитата:
Скоро студенты не смогут летом подрабатывать официантом или грузчиком б
Ну в чем проблема, просто выучи пару слов казахский, или ты считаешь русскоговорящих необучаемыми баранами?
Re: 80% опрошенных казахстанцев уверены: без казахского языка не...
Отправлено: 25.08.25 - 01:49
Цитата:
Те кто не желает давно свалили
Например ты)
Цитата:
Ооо батенька а я вижу вы не в курсе как соц опросы проводятся)))
maxsaf:
Не, на первом месте - отсутствие желания.
Не, на первом месте - отсутствие желания.
Те кто не желает давно свалили
Например ты)
Цитата:
vofkakst:
Эта горстка даже не составляет 0.1% многомиллионного населения страны
Эта горстка даже не составляет 0.1% многомиллионного населения страны
Ооо батенька а я вижу вы не в курсе как соц опросы проводятся)))
Re: 80% опрошенных казахстанцев уверены: без казахского языка не...
Отправлено: 25.08.25 - 09:29
Цитата:
для кого и зачем?
saba:
в чём проблема то?
в чём проблема то?
для кого и зачем?
80% опрошенных казахстанцев уверены: без казахского языка не построить карьеру
Отправлено: 25.08.25 - 10:28
Цитата:
Марик остался
abaika95:
Те кто не желает давно свалили Например ты)
Те кто не желает давно свалили Например ты)
Марик остался
80% опрошенных казахстанцев уверены: без казахского языка не построить карьеру
Отправлено: 25.08.25 - 10:30
Цитата:
То есть ты расписался в некомпетентности, раз до сих пор преподавателей найти не можешь, люди же хотят учить, с твоих слов
abaika95:
Те кто не желает давно свалили Например ты)
Те кто не желает давно свалили Например ты)
То есть ты расписался в некомпетентности, раз до сих пор преподавателей найти не можешь, люди же хотят учить, с твоих слов
80% опрошенных казахстанцев уверены: без казахского языка не построить карьеру
Отправлено: 25.08.25 - 10:32
Цитата:
Признаю, для меня это была причина номер один. И номер два, и три
abaika95:
Те кто не желает давно свалили Например ты)
Те кто не желает давно свалили Например ты)
Признаю, для меня это была причина номер один. И номер два, и три
80% опрошенных казахстанцев уверены: без казахского языка не построить карьеру
Отправлено: 25.08.25 - 10:34
Цитата:
У нас - глупо и неразумно.
Заехали бы в СКО или например в ВКО - таких ответов бы не получили)))
abaika95:
как соц опросы проводятся)))
как соц опросы проводятся)))
У нас - глупо и неразумно.
Заехали бы в СКО или например в ВКО - таких ответов бы не получили)))
80% опрошенных казахстанцев уверены: без казахского языка не построить карьеру
Отправлено: 25.08.25 - 10:42
Цитата:
Где надо, там и проехали. Это же заказной соцопрос, проплаченный.
vofkakst:
Заехали бы в СКО или например в ВКО - таких ответов бы не получили)))
Заехали бы в СКО или например в ВКО - таких ответов бы не получили)))
Где надо, там и проехали. Это же заказной соцопрос, проплаченный.
80% опрошенных казахстанцев уверены: без казахского языка не построить карьеру
Отправлено: 25.08.25 - 11:33
Цитата:
Конечно смотря какая ещё работа.
В моем случае я могу работать и немым, переводчика в телефоне хватит.
[Исправлено: Vit, 25.08.2025 - 12:28]
maxsaf: проплаченный.Незнаю проплачен или нет. Но очевидно одно, кто собирается тут жить, учить казахский придётся иначе не выжить в коллективе.
Конечно смотря какая ещё работа.
В моем случае я могу работать и немым, переводчика в телефоне хватит.
[Исправлено: Vit, 25.08.2025 - 12:28]
