Отправлено: - 11:01

рихард:

при такой скорости зачем экстренно тормозить за 300 метров до препятствия?

Цитата:Описанная в статье ситуация является неправдоподобной.Анализ ситуации* Скорость и тормозной путь. При скорости 12 км/ч (~3,33 м/с) тормозной путь поезда значительно меньше 300 метров. Даже при экстренном торможении пассажирский поезд, как правило, останавливается за гораздо меньшее расстояние. 300 метров — это очень большой запас для такой низкой скорости. Поэтому, фраза "применил экстренное торможение за 300 метров до препятствия" выглядит нелогичной, так как за такое расстояние можно было бы остановиться без столкновения.* "Жёсткое сцепление". Это выражение не является железнодорожным термином. Более того, при такой низкой скорости и большом тормозном пути, в случае столкновения, оно было бы не "жёстким сцеплением" (подразумевающим сильный удар и деформацию), а скорее незначительным контактом или касанием, которое не привело бы к значительным последствиям. Термин "жёсткое сцепление" обычно используется для описания сильного удара.ВыводТаким образом, новостная заметка, вероятно, содержит ошибочные или сфабрикованные сведения, так как приведённые в ней технические детали (скорость 12 км/ч и 300 метров до препятствия) не соответствуют описанному исходу ("жёсткое сцепление").