Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Поезд Жезказган – Астана резко затормозил из-за грузового вагона на пути, пассажиры получили травмы
Поезд Жезказган – Астана резко затормозил из-за грузового вагона на пути, пассажиры получили травмы
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 161, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 161
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать