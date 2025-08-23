Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
«Там грибок, плесень...» - Подвал новостройки в Костанае тает на глазах. Но топит его не сверху канализацией, а из-под земли грунтовыми водами
«Там грибок, плесень...» - Подвал новостройки в Костанае тает на глазах. Но топит его не сверху канализацией, а из-под земли грунтовыми водами
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 95, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 94
|Зарегистрированные пользователи: maxsaf
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать