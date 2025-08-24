Отправлено: - 22:42

Вспомним лишь некоторые имена и русскоязычных авторов, и тех, чьи произведения переводили на русский, а зачастую и не только на русский язык. Это и наш Олжас Сулейменов, и целая плеяда казахских писателей и поэтов. Да и собственно русские писатели и исследователи вдыхали ароматы разнообразных культур.

Цитата:Ох, ну наверно нежелательно лить такие популистские понты.Кто такой Олжас?Никто не знает.Что писал?Кто то читал что ли?Не примеров, ничего по статье