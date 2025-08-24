НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Юрий БОНДАРЕНКО: Становимся ли мы провинциалами в мире Слова?
 
 
Юрий БОНДАРЕНКО: Становимся ли мы провинциалами в мире Слова?
24.08.25 - 17:17
В сфере обыденного, узко практического и даже отчасти научного общения новые поколения гораздо «продвинутее» поколений еще советских лет. А вот как обстоят дела в мире художественного слова? Нет ли тут серьезных поводов для беспокойства?
Читать новость

Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Становимся ли мы провинциалами в мире...
24.08.25 - 17:17
#1
А вот такое вот нынче "развитие" в целом искусства по всей планете - в обратную сторону. Художественная литература - сплошь и рядом бульварное чтиво, жрите, не обляпайтесь. "Серьёзные" книги пишутся сугубо для соответствующих литературных премий, с обязательным отрабатыванием текущей повестки; иначе, не дай бог, без грантов оставят. Ныне, если захочешь прочесть что-то одновременно интересное и со смыслом, - начинаешь копаться в "архивах" 20-го, а то и 19-го века, выискивая жемчужины, до которых твой любознательный взор ещё не дотянулся.
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Становимся ли мы провинциалами в мире...
24.08.25 - 22:24
#2
Извините профессор, я один из немногих монстров, кто после обучения ходит в библиотеку! Новый век, новые люди, они информацию познают из интернета, с этим надо смириться, по другому вряд ли будет!
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Становимся ли мы провинциалами в мире...
24.08.25 - 22:42
#3
Цитата:
Вспомним лишь некоторые имена и русскоязычных авторов, и тех, чьи произведения переводили на русский, а зачастую и не только на русский язык. Это и наш Олжас Сулейменов, и целая плеяда казахских писателей и поэтов. Да и собственно русские писатели и исследователи вдыхали ароматы разнообразных культур.

Ох, ну наверно нежелательно лить такие популистские понты.
Кто такой Олжас?
Никто не знает.
Что писал?
Кто то читал что ли?
Не примеров, ничего по статье
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Становимся ли мы провинциалами в мире...
24.08.25 - 23:45
#4
Цитата:
111:

Я знаю и читал!
