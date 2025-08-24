НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Обсуждение публикаций
≡ Большая семья и дорогая школа: миссия выполнима? Говорим об этом с многодетной матерью
 
 
N
NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52408
Большая семья и дорогая школа: миссия выполнима? Говорим об этом с многодетной матерью
Отправлено: 24.08.25 - 14:13
Сентябрь приближается, и перед каждой семьей, где есть дети, встает первоочередная необходимость - покупка школьной формы и канцелярских принадлежностей. Особенно остро - перед семьями, где воспитываются не двое и даже не трое детей. О нелегкой участи сборов детей в школу рассказала жительница села Владимировка, знающая о первом звонке с ценником не понаслышке.
1
111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45943
Re: Большая семья и дорогая школа: миссия выполнима? Говорим об...
Отправлено: 24.08.25 - 14:13
#1
Да, вчера в три часа вышли, в 20.00 пришли, уставшие капец, искали форму, кроссовки , белую футболку, черные трико не нашли нигде, рубашки, пипец.
На рынке форму тройку купили за 18 тысяч, пару рубашек по 5000, галстук 2000, в Модных детках в ЦУМе кроссовки за 13000 отдали с белой подошвой обязательно, в Юничеле в сити центре сандалии со скидкой кожаные типа за 10 тысяч, футболку где Юбилейный взяли за 2300, и обошли кучу кучу магазинов вокруг, и это без канцелярии, сумки, учебников, и тд.
1
111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45943
Re: Большая семья и дорогая школа: миссия выполнима? Говорим об...
Отправлено: 24.08.25 - 14:15
#2
Если первоклашку можно еще как то одеть самим, то средний сам хочет одеваться и брюки заказал за 24 тысячи
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28491
Большая семья и дорогая школа: миссия выполнима? Говорим об этом с многодетной матерью
Отправлено: 24.08.25 - 21:49
#3
Цитата:
111:
Если первоклашку можно еще как то одеть самим, то средний сам хочет одеваться и брюки заказал за 24 тысячи

Ты не ври тут, Абайка говорит, что у вас все классно, россияне толпами на ПМЖ к вам валят.
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45943
Большая семья и дорогая школа: миссия выполнима? Говорим об этом с многодетной матерью
Отправлено: 24.08.25 - 22:23
#4
Цитата:
maxsaf:

Цитата:
Ты не ври тут, Абайка говорит, что у вас все классно,

Хм..
Ты опять уводишь бытовые проблемы в сторону политики
Бытовуха есть везде
Ну вот, племяш мой уехал в Россию, погиб на поле боя
Братан в том году умер при странных обстоятельствах в Челябинске и его быстро там за пол дня похоронили чужие, сокрыв что то..
Можно ли сказать что в России плохо и там пацаны сотнями тысяч гибнут просто так?
У нас брюки в школу средний покупает за 24 тысячи
Можно ли сказать, что тут хуже чем в России, там то хоть у меня сородичи погибают, а тут аж брюки в школу за 24 тысячи!!
Ты приплел в этой теме что то ну уж очень изощренное..
