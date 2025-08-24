НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
≡ Юрий БОНДАРЕНКО: Становимся ли мы провинциалами в мире Слова?
 
 
N
§ NG.kz
20.12.07
Юрий БОНДАРЕНКО: Становимся ли мы провинциалами в мире Слова?
Отправлено: 24.08.25 - 17:17
В сфере обыденного, узко практического и даже отчасти научного общения новые поколения гораздо «продвинутее» поколений еще советских лет. А вот как обстоят дела в мире художественного слова? Нет ли тут серьезных поводов для беспокойства?
M
§ Messer
09.06.25
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Становимся ли мы провинциалами в мире...
Отправлено: 24.08.25 - 17:17
А вот такое вот нынче "развитие" в целом искусства по всей планете - в обратную сторону. Художественная литература - сплошь и рядом бульварное чтиво, жрите, не обляпайтесь. "Серьёзные" книги пишутся сугубо для соответствующих литературных премий, с обязательным отрабатыванием текущей повестки; иначе, не дай бог, без грантов оставят. Ныне, если захочешь прочесть что-то одновременно интересное и со смыслом, - начинаешь копаться в "архивах" 20-го, а то и 19-го века, выискивая жемчужины, до которых твой любознательный взор ещё не дотянулся.
