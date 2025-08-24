Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Становимся ли мы провинциалами в мире...

Отправлено: - 17:17

А вот такое вот нынче "развитие" в целом искусства по всей планете - в обратную сторону. Художественная литература - сплошь и рядом бульварное чтиво, жрите, не обляпайтесь. "Серьёзные" книги пишутся сугубо для соответствующих литературных премий, с обязательным отрабатыванием текущей повестки; иначе, не дай бог, без грантов оставят. Ныне, если захочешь прочесть что-то одновременно интересное и со смыслом, - начинаешь копаться в "архивах" 20-го, а то и 19-го века, выискивая жемчужины, до которых твой любознательный взор ещё не дотянулся.