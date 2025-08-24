Re: Большая семья и дорогая школа: миссия выполнима? Говорим об...

Отправлено: - 14:13

Да, вчера в три часа вышли, в 20.00 пришли, уставшие капец, искали форму, кроссовки , белую футболку, черные трико не нашли нигде, рубашки, пипец.

На рынке форму тройку купили за 18 тысяч, пару рубашек по 5000, галстук 2000, в Модных детках в ЦУМе кроссовки за 13000 отдали с белой подошвой обязательно, в Юничеле в сити центре сандалии со скидкой кожаные типа за 10 тысяч, футболку где Юбилейный взяли за 2300, и обошли кучу кучу магазинов вокруг, и это без канцелярии, сумки, учебников, и тд.