80% опрошенных казахстанцев уверены: без казахского языка не построить карьеру
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52405
80% опрошенных казахстанцев уверены: без казахского языка не построить карьеру
Отправлено: 24.08.25 - 10:03
Опрос был проведен среди 1100 человек в 17 регионах страны. Главный вывод: 80% казахстанцев считают казахский язык ключевым для карьеры и профессиональной деятельности. Для сравнения: важность русского отметили 35,5% респондентов, английского – 23,8%.
Читать новость

v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1642
Re: 80% опрошенных казахстанцев уверены: без казахского языка не...
Отправлено: 24.08.25 - 10:03
#1
Цитата:
среди 1100 человек в 17 регионах страны

Эта горстка даже не составляет 0.1% многомиллионного населения страны. Абсолютно идиотское исследование, со статистикой в стране явно не дружат. Такие "считаки" могут любую выгодную информацию под видом исследования преподнести. Очередной пропагандистский маразм, идеологически не устаревший
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28489
Re: 80% опрошенных казахстанцев уверены: без казахского языка не...
Отправлено: 24.08.25 - 10:07
#2
Цитата:
в то время как русскоязычные видят главной трудностью недостаток преподавателей (34,1%).

Не, на первом месте - отсутствие желания.


Цитата:
80% опрошенных казахстанцев уверены: без казахского языка не построить карьеру


Остальные 20% видимо вообще не понимают, где находятся :lol:
