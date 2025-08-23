Re: Амиржан КОСАНОВ: «Ой» или «Той». Что важнее для 180-летия...

Отправлено: - 22:20

2006 год президенты Казахстана и России Назарбаев и Путин объявили Годом Пушкина в Казахстане и Годом Абая — в России. В Астане и Москве были установлены бронзовые памятники поэтам. Московский памятник является даром Казахстана столице России. Решение об установке памятника Абаю Кунанбаеву в Москве было принято во время встречи Нурсултана Назарбаева с Владимиром Путиным в рамках официального визита президента Казахстана в Российскую Федерацию в январе 2005 года. Финансировала проект казахстанская сторона. Общая стоимость сооружения составила около 162 млн тенге — более 1,25 млн долларов[1]. В открытии памятника 4 апреля 2006 года приняли участие президенты России и Казахстана Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев[2].