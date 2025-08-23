НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
«Там грибок, плесень...» - Подвал новостройки в Костанае тает на глазах. Но топит его не сверху канализацией, а из-под земли грунтовыми водами
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52405
«Там грибок, плесень...» - Подвал новостройки в Костанае тает на глазах. Но топит его не сверху канализацией, а из-под земли грунтовыми водами
Отправлено: 23.08.25 - 17:45
По словам жильцов нескольких домов в микрорайоне Береке, в них не предусмотрели не только дренажную защиту подвала, но целый каскад проблем. Дома построили по госпрограмме и сдали в эксплуатацию в 2023 году.
Читать новость

M
§ Messer
(Пользователи)
Регистрация:
09.06.25
Сообщений:
9
Re: «Там грибок, плесень...» - Подвал новостройки в Костанае...
Отправлено: 23.08.25 - 17:45
#1
Среднестатистическая советская многоэтажка лет сорока практически по всем аспектам легко обходит среднестатистический современный дом, которому от роду год-два. Сюрреализм, казалось бы. Ан нет, суровая реальность.
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1734
Re: «Там грибок, плесень...» - Подвал новостройки в Костанае...
Отправлено: 23.08.25 - 19:38
#2
Да нормально, че в самом деле? Неужели чего-то другого ожидали!?
Строила мало того что казахстанская фирма так ещё и по госпрограмме. Это такой даблшот что добровольно соглашаться жить в этом сочетании благодетелей...ну разве только если выбор стоит между зимой на улице и в этом образчике проявления заботы, рачительности и прочих хороших слов не имеющих к нашей действительности никакого отношения. При любых других условиях нафиг весь этот новодел не упал
