Отправлено: - 16:55

abaika95:

росияне прут к нам и отдохнуть и жить хаты сьемные забиты росиянами



abaika95:

казахстан обогнал росссию по ввп

ДАЛЬШЕ-БОЛЬШЕ))



saba:

Писатель имеет право на свое мнение, читатель имеет право на свое мнение! Сажать за это ?



Цитата:Элементарно, Ватсон! Соотношение валют диктует россиянам ехать сюда отдыхать и тратить рубли. Мы тоже когда-то ездили отдыхать в развивающиеся страны и сорили там деньгами. Но теперь у нас вырос ВВП и мы перестали уставать, чтобы ездить отдыхать.Цитата:Не стану тут приводить всем известные анекдоты про рост ВВП стран, а то и так обвиняют в плагиате, но это такой шаткий показатель, который отнюдь не является мерилом процветания страны. Вот у нас плитку плохо положили, потом сняли и опять положили. В три раза увеличили ВВП, а ничего не поменялось.Цитата:А экстремисты имеют право на свое мнение? А подрывная литература имеет право на издание? А оскорбительные высказывания имеют право на публикацию? Может быть надо разрешить нацистскую и расистскую литературу? Я уже не говорю про пособия для всяких извращенцев и прочих отклоненцев от нормы. И не сажать за это? Вы хоть думайте иногда, когда в либеральном экстазе топите за свободу слова. К вашему сведению, все государства (наше в том числе) защищают себя от подобных проявлений реакционизма и иностранного влияния.