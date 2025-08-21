"Живём лучше россиян?" Как правильно понять то, что Казахстан опередил Россию по ВВП на душу населения
"Для населения важнее не столько сам ВВП на душу населения, сколько реальная покупательная способность. Если они будут больше зарабатывать, значит смогут купить больше товаров у себя в стране", – подчеркнул эксперт. Читать новость
abaika95: росияне прут к нам и отдохнуть и жить хаты сьемные забиты росиянами
Элементарно, Ватсон! Соотношение валют диктует россиянам ехать сюда отдыхать и тратить рубли. Мы тоже когда-то ездили отдыхать в развивающиеся страны и сорили там деньгами. Но теперь у нас вырос ВВП и мы перестали уставать, чтобы ездить отдыхать. Цитата:
abaika95: казахстан обогнал росссию по ввп ДАЛЬШЕ-БОЛЬШЕ))
Не стану тут приводить всем известные анекдоты про рост ВВП стран, а то и так обвиняют в плагиате, но это такой шаткий показатель, который отнюдь не является мерилом процветания страны. Вот у нас плитку плохо положили, потом сняли и опять положили. В три раза увеличили ВВП, а ничего не поменялось. Цитата:
saba: Писатель имеет право на свое мнение, читатель имеет право на свое мнение! Сажать за это ?
А экстремисты имеют право на свое мнение? А подрывная литература имеет право на издание? А оскорбительные высказывания имеют право на публикацию? Может быть надо разрешить нацистскую и расистскую литературу? Я уже не говорю про пособия для всяких извращенцев и прочих отклоненцев от нормы. И не сажать за это? Вы хоть думайте иногда, когда в либеральном экстазе топите за свободу слова. К вашему сведению, все государства (наше в том числе) защищают себя от подобных проявлений реакционизма и иностранного влияния.
111: Не правда, я в июле и июне покупал уже рудненскую картошку по 600 тенге у дачников
Я имею ввиду массово началась по адекватным ценам,то что кто там выкопал один куст а,может и просто российскую тебе впихнул за 600 -это не показатель. У меня бабульки то же огурчики берут , картошечку и помидорки ,а потом пихают -это всё на базарчике как своё с огорода.
Ты как, в адеквате или нет? Я покупал в Рудном за 600 тенге картошку, потому что у нас такая же стоили 1200-1300 за кило В магазинах 450 Египет и Пакистан по моему Картошка отвратная. И да, у нас домашний картофель всегда идет уже с июня. И не забывай, что на две недели погода сдвинулась Вы там в Ойропах вообще ничего не знаете не о Кустанае и тем более теперь о Костанае
Ладно врать то! У него по 200 того года картофель покупал, в мае и июне, тогда как тут была по 380 прошлогодняя и 450 свежая Сам с Наташкой ездил на дачи к нему и он нам грузил и не один кулек, у него дом еще на Сандригайло и там садит В Июле у него картофеля уже не осталось, разобрали У нас на дачах соседка столетняя бабка была, в Рудном, в мае у нее уже огромные такие кусты, а мы только садим, Понятия не имели, когда она умудрялась садить картофель и вообще как это может быть, десять лет дача с ними и десять лет мы ее не видели практически В конце мая июне она все распродавала
Эл-починно: В Кустанае, картошка с дачи уже в июне?
Знаете, жить и помнить "как было" это может и приятно, голову не греет, бережет, но у нас уже год как третий погодные условия таковы, что картошку можно сажать не "на майские" а сильно раньше при желании. Плюс доступ к "озону" дает возможность расширить выбор сортов не зацикливаясь на сорте гала и выбрать что-то более раннеспелое. Так что да, в июне у нас можно при желании получить первый урожай картофеля. Не сверхобильный конечно но тем не менее. Выкопал, посадил другую, в ноябре снова выкопал, прикиньте и так можно. Но вы по-прежнему можете "жить" в своем Кустанае, который вы помните, берегите голову.
Извините что влезаю не в тему,я картошку выкопал 20 июля и снова посадил , были запасы прошлогодних семян, уже месяц как всходы такие бодркнькие скоро зацветет Если эксперимент удастся так и буду делать, посмотрим как будет дальше
abaika95: нам не мешают а русским в россии мешают почемуто
Ерунду не пишите. Ваще то русские в России любят мигрантов, даже очень. Им позволяют абсолютно всё. Получают сразу целыми аулами гражданство, работу. Детей в садик бесплатно. Медицину им бесплатно. Насиловать школьниц грабить, потом позволять диаспорам помогать преступникам покидать страну.
Даже нам русским с Казахстана Россия такое не разрешает. А им можно всё.
Да казахи за такое давно бы бунт подняли если б у них такое происходило.
Так что ненадо тут писать про ненависть у русских к мигрантам
Друзья, всем желаю хороших выходных, мира, радости, добра, здоровья, позитива и прекрасного настроения!
Маркс: Ну уж если сам иноагент Кац сказал, то ... надо верить. Ведь даже великий друг либералов и борец с режимом говорил (далее цитирую не из собрания сочинений kairat stayer, а просто из википедии): "В мае 2016 года Алексей Навальный назвал Каца «непорядочным человеком и просто проходимцем», исключил возможность какого-либо дальнейшего взаимодействия и сотрудничества"
Выше Виталий про мигрантов нелестно отзывается, возможно есть основания. При этом всех мигрантов не следует грести под одну гребёнку. Покойный А.Навальный говорил о том, что гастарбайтеры вытесняют россиян с рынка труда и что нужно жестче бороться с нелегальной миграцией. Мы против того, чтобы наша страна превращалась в рассадник нелегальных мигрантов. Государство должно защищать рабочих местных жителей и.т.д.
Лично я самому А.Навальному относился не положительно, первоначально у него была националистическая окраски риторики, допускал отдельные нелестные этнические и ксенофобские заявления, о необходимости введения визового режима со странами Средней Азии и.т.д. Впоследствии он конечно смягчил акценты, но осадок остался
В 2020 - 2021 годах на форуме отмечал, что А.Навальный пока не пересёк красную черту, особой угрозы для властей не представляет, а что случилось далее мы знаем. Чтобы не быть голословным, процитирую самого себя, пожалуйста отрывок (18.01.2021 г.):
Кайрат стайер: На мой взгляд А.Навальный не пересёк красную черту, особой угрозы для властей не представляет, пока неоднократно административные меры в отношении его применяли, организуемым им митингах в Москве собираются 10-15 тысяч человек, регионах того меньше. Москва барометр всяких событии, при этом москвичи живут по уровню жизни 2-3 лучше жителей регионов, мягко говоря большинство из них прикормлены и всё устраивает.
Далее летом неоднократно обсуждали заметки про А.Навального, лично сам не участвовал в дискуссиях. Если со стороны хронологию дальнейших событий рассмотреть. Во время полета, тогда когда ему внезапно стало плохо, борт приземлился в Омске, ввели противоядие, откачали, затем разрешили выехать лететь на лечение в Германию и.т.д. При этом уголовного дела не возбуждали, с целью расследовать и найти причастных к отравлению. После вчерашнего задержания он пока находится, если не ошибаюсь в подмосковном ОВД в Химках. Вроде адвоката к нему не допустили...
Картошка в Европах видимо хорошо растёт, никаких проблем наверное у них нет.
Лучше конечно лопата в руках, как у Сайлау, чем сидя на диване в Германии учить нас. Учить чужую жизнь виртуальным агрономам конечно очень легко, а сажать и выкопать урожай, нужно усилия прилагать
Kairat stayer: Лучше конечно лопата в руках, как у Сайлау, чем сидя на диване в Германии учить нас. Учить чужую жизнь виртуальным агрономам конечно очень легко, а сажать и выкопать урожай, нужно усилия прилагать
