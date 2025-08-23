НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
≡ Когда б вы знали, из какого сора "растут" елки, брусчатка, и как готовые решения по переработке мусора игнорируются чиновниками в Казахстане
 
 
Когда б вы знали, из какого сора "растут" елки, брусчатка, и как готовые решения по переработке мусора игнорируются чиновниками в Казахстане
Отправлено: 23.08.25 - 09:36
Наш корреспондент Ольга ЛИХОГРАЙ побывала в Праге, где посетила завод по сжиганию мусора, поговорила с представителями экологических организаций и выяснила, как на самом деле в Европе избавляются от отходов. Впрочем, как оказалось, успешные решения мусорной проблемы есть и в самом Казахстане.
Читать новость

Отправлено: 23.08.25 - 09:36
#1
У нас в крови-кровь кочевников,где живём-там и с%ём :lol: Потом в другое место переедем,например в Дубай ;-)
