Наш корреспондент Ольга ЛИХОГРАЙ побывала в Праге, где посетила завод по сжиганию мусора, поговорила с представителями экологических организаций и выяснила, как на самом деле в Европе избавляются от отходов. Впрочем, как оказалось, успешные решения мусорной проблемы есть и в самом Казахстане.