Отправлено: - 00:09

Добиться хорошей кредитной истории вполне реально, и на данный момент уже существует много доступных способов. Самое главное: действуйте только законными методами и не доверяйте людям, которые могут вовлечь вас в мошеннические схемы. Да, это займет время, но приведет вас к нужному результату и доверию кредиторов.