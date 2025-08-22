Отправлено: - 21:29

Но, как оказалось, старше 25 никого нет – все школьники и студенты. Стартаперы без старпёров, скажем так.

Цитата:Журналист отрабатывал номер? Дали задание осветить, он и осветил как мог. А где аналитика? Почему старше 25 никого? возможно потому, что мероприятие может заинтересовать только наивных школьников и студентов? которые не понимают в бизнесе? Более серьезным ИТшникам не когда фигней маятся.... они деньги зарабатывают. Тогда возникает вопрос к чему первый абзац статьи???? Да организаторы не стали ставить возрастной ценз, но при чем здесь старперы???