Обсуждение публикаций
Полку подакцизных товаров прибыло - с 2026 года впервые напитки-энергетики обложат этим налогом в Казахстане
 
 
Полку подакцизных товаров прибыло - с 2026 года впервые напитки-энергетики обложат этим налогом в Казахстане
Отправлено: 22.08.25 - 20:42
Информация - с брифинга, который прошел сегодня, 22 августа в управлении госдоходов по г. Костанай. Специалисты ведомства рассказывали об изменениях, которые принесе новый Налогового кодекса, вступающий в силу 1 января наступающего года.
Читать новость

Re: Полку подакцизных товаров прибыло - с 2026 года впервые...
Отправлено: 22.08.25 - 20:42
#1
Цитата:
Хорошая новость - новый кодекс исключает платы за пользование лицензиями на отдельные виды деятельности.

- То есть при получении лицензии предприниматель вносит определенную сумму - это лицензионный сбор. А затем он должен ежегодно осуществлять плату за пользование лицензией, - пояснил Нурпеисов, имея в виду конкретно лицензию на розничную и оптовую реализацию алкоголя. - Плата вносится ежеквартально равными суммами. Но со следующего года ее вообще не будет.

Источник:

Действительно хорошая новость,58000 в квартал за лицензию,или 232000 теперь можно не отдавать.
Наверное не спроста они это придумали,какой то подвох всё равно есть.
