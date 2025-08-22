Отправлено: - 20:42





- То есть при получении лицензии предприниматель вносит определенную сумму - это лицензионный сбор. А затем он должен ежегодно осуществлять плату за пользование лицензией, - пояснил Нурпеисов, имея в виду конкретно лицензию на розничную и оптовую реализацию алкоголя. - Плата вносится ежеквартально равными суммами. Но со следующего года ее вообще не будет.



Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=56984 Хорошая новость - новый кодекс исключает платы за пользование лицензиями на отдельные виды деятельности.

Цитата:Действительно хорошая новость,58000 в квартал за лицензию,или 232000 теперь можно не отдавать.Наверное не спроста они это придумали,какой то подвох всё равно есть.