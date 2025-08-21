Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
"Живём лучше россиян?" Как правильно понять то, что Казахстан опередил Россию по ВВП на душу населения
"Живём лучше россиян?" Как правильно понять то, что Казахстан опередил Россию по ВВП на душу населения
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 52400
"Живём лучше россиян?" Как правильно понять то, что Казахстан опередил Россию по ВВП на душу населения
Отправлено: 21.08.25 - 13:46
"Для населения важнее не столько сам ВВП на душу населения, сколько реальная покупательная способность. Если они будут больше зарабатывать, значит смогут купить больше товаров у себя в стране", – подчеркнул эксперт.
Читать новость
Читать новость
"Живём лучше россиян?" Как правильно понять то, что Казахстан опередил Россию по ВВП на душу населения
Отправлено: 22.08.25 - 16:11
Цитата:
Цитата:
Не правда, я в июле и июне покупал уже рудненскую картошку по 600 тенге у дачников
Добринцофф:
Цитата:
местная картошка только с августа началась,а весь июль мы кушали кранодарскую и астраханскую картошку.
Не правда, я в июле и июне покупал уже рудненскую картошку по 600 тенге у дачников
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 2676
"Живём лучше россиян?" Как правильно понять то, что Казахстан опередил Россию по ВВП на душу населения
Отправлено: 22.08.25 - 16:55
Цитата:
Элементарно, Ватсон! Соотношение валют диктует россиянам ехать сюда отдыхать и тратить рубли. Мы тоже когда-то ездили отдыхать в развивающиеся страны и сорили там деньгами. Но теперь у нас вырос ВВП и мы перестали уставать, чтобы ездить отдыхать.
Цитата:
Не стану тут приводить всем известные анекдоты про рост ВВП стран, а то и так обвиняют в плагиате, но это такой шаткий показатель, который отнюдь не является мерилом процветания страны. Вот у нас плитку плохо положили, потом сняли и опять положили. В три раза увеличили ВВП, а ничего не поменялось.
Цитата:
А экстремисты имеют право на свое мнение? А подрывная литература имеет право на издание? А оскорбительные высказывания имеют право на публикацию? Может быть надо разрешить нацистскую и расистскую литературу? Я уже не говорю про пособия для всяких извращенцев и прочих отклоненцев от нормы. И не сажать за это? Вы хоть думайте иногда, когда в либеральном экстазе топите за свободу слова. К вашему сведению, все государства (наше в том числе) защищают себя от подобных проявлений реакционизма и иностранного влияния.
abaika95:
росияне прут к нам и отдохнуть и жить хаты сьемные забиты росиянами
росияне прут к нам и отдохнуть и жить хаты сьемные забиты росиянами
Элементарно, Ватсон! Соотношение валют диктует россиянам ехать сюда отдыхать и тратить рубли. Мы тоже когда-то ездили отдыхать в развивающиеся страны и сорили там деньгами. Но теперь у нас вырос ВВП и мы перестали уставать, чтобы ездить отдыхать.
Цитата:
abaika95:
казахстан обогнал росссию по ввп
ДАЛЬШЕ-БОЛЬШЕ))
казахстан обогнал росссию по ввп
ДАЛЬШЕ-БОЛЬШЕ))
Не стану тут приводить всем известные анекдоты про рост ВВП стран, а то и так обвиняют в плагиате, но это такой шаткий показатель, который отнюдь не является мерилом процветания страны. Вот у нас плитку плохо положили, потом сняли и опять положили. В три раза увеличили ВВП, а ничего не поменялось.
Цитата:
saba:
Писатель имеет право на свое мнение, читатель имеет право на свое мнение! Сажать за это ?
Писатель имеет право на свое мнение, читатель имеет право на свое мнение! Сажать за это ?
А экстремисты имеют право на свое мнение? А подрывная литература имеет право на издание? А оскорбительные высказывания имеют право на публикацию? Может быть надо разрешить нацистскую и расистскую литературу? Я уже не говорю про пособия для всяких извращенцев и прочих отклоненцев от нормы. И не сажать за это? Вы хоть думайте иногда, когда в либеральном экстазе топите за свободу слова. К вашему сведению, все государства (наше в том числе) защищают себя от подобных проявлений реакционизма и иностранного влияния.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 15.05.11
- Сообщений:
- 10382
"Живём лучше россиян?" Как правильно понять то, что Казахстан опередил Россию по ВВП на душу населения
Отправлено: 22.08.25 - 20:04
Цитата:
Я имею ввиду массово началась по адекватным ценам,то что кто там выкопал один куст а,может и просто российскую тебе впихнул за 600 -это не показатель.
У меня бабульки то же огурчики берут , картошечку и помидорки ,а потом пихают -это всё на базарчике как своё с огорода.
111:
Не правда, я в июле и июне покупал уже рудненскую картошку по 600 тенге у дачников
Не правда, я в июле и июне покупал уже рудненскую картошку по 600 тенге у дачников
Я имею ввиду массово началась по адекватным ценам,то что кто там выкопал один куст а,может и просто российскую тебе впихнул за 600 -это не показатель.
У меня бабульки то же огурчики берут , картошечку и помидорки ,а потом пихают -это всё на базарчике как своё с огорода.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 4610
"Живём лучше россиян?" Как правильно понять то, что Казахстан опередил Россию по ВВП на душу населения
Отправлено: 22.08.25 - 20:43
Цитата:
В Кустанае, картошка с дачи уже в июне??? Во что только люди сегодня не верят?
ПС -Если красота и спасёт мир, то наивность и доверчивость, его точно погубит!
[Исправлено: Эл-починно, 22.08.2025 - 21:45]
111:
Не правда, я в июле и июне покупал уже рудненскую картошку по 600 тенге у дачников
Не правда, я в июле и июне покупал уже рудненскую картошку по 600 тенге у дачников
В Кустанае, картошка с дачи уже в июне??? Во что только люди сегодня не верят?
ПС -Если красота и спасёт мир, то наивность и доверчивость, его точно погубит!
[Исправлено: Эл-починно, 22.08.2025 - 21:45]
"Живём лучше россиян?" Как правильно понять то, что Казахстан опередил Россию по ВВП на душу населения
Отправлено: 22.08.25 - 21:48
Цитата:
Цитата:
Ты как, в адеквате или нет?
Я покупал в Рудном за 600 тенге картошку, потому что у нас такая же стоили 1200-1300 за кило
В магазинах 450 Египет и Пакистан по моему
Картошка отвратная.
И да, у нас домашний картофель всегда идет уже с июня.
И не забывай, что на две недели погода сдвинулась
Вы там в Ойропах вообще ничего не знаете не о Кустанае и тем более теперь о Костанае
Эл-починно:
Цитата:
В Кустанае, картошка с дачи уже в июне??
Ты как, в адеквате или нет?
Я покупал в Рудном за 600 тенге картошку, потому что у нас такая же стоили 1200-1300 за кило
В магазинах 450 Египет и Пакистан по моему
Картошка отвратная.
И да, у нас домашний картофель всегда идет уже с июня.
И не забывай, что на две недели погода сдвинулась
Вы там в Ойропах вообще ничего не знаете не о Кустанае и тем более теперь о Костанае
"Живём лучше россиян?" Как правильно понять то, что Казахстан опередил Россию по ВВП на душу населения
Отправлено: 22.08.25 - 21:53
Цитата:
Цитата:
Ладно врать то!
У него по 200 того года картофель покупал, в мае и июне, тогда как тут была по 380 прошлогодняя и 450 свежая
Сам с Наташкой ездил на дачи к нему и он нам грузил и не один кулек, у него дом еще на Сандригайло и там садит
В Июле у него картофеля уже не осталось, разобрали
У нас на дачах соседка столетняя бабка была, в Рудном, в мае у нее уже огромные такие кусты, а мы только садим,
Понятия не имели, когда она умудрялась садить картофель и вообще как это может быть, десять лет дача с ними и десять лет мы ее не видели практически
В конце мая июне она все распродавала
Добринцофф:
Цитата:
просто российскую тебе впихнул за 600 -э
Ладно врать то!
У него по 200 того года картофель покупал, в мае и июне, тогда как тут была по 380 прошлогодняя и 450 свежая
Сам с Наташкой ездил на дачи к нему и он нам грузил и не один кулек, у него дом еще на Сандригайло и там садит
В Июле у него картофеля уже не осталось, разобрали
У нас на дачах соседка столетняя бабка была, в Рудном, в мае у нее уже огромные такие кусты, а мы только садим,
Понятия не имели, когда она умудрялась садить картофель и вообще как это может быть, десять лет дача с ними и десять лет мы ее не видели практически
В конце мая июне она все распродавала
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1733
"Живём лучше россиян?" Как правильно понять то, что Казахстан опередил Россию по ВВП на душу населения
Отправлено: 22.08.25 - 22:08
Цитата:
Знаете, жить и помнить "как было" это может и приятно, голову не греет, бережет, но у нас уже год как третий погодные условия таковы, что картошку можно сажать не "на майские" а сильно раньше при желании. Плюс доступ к "озону" дает возможность расширить выбор сортов не зацикливаясь на сорте гала и выбрать что-то более раннеспелое. Так что да, в июне у нас можно при желании получить первый урожай картофеля. Не сверхобильный конечно но тем не менее. Выкопал, посадил другую, в ноябре снова выкопал, прикиньте и так можно. Но вы по-прежнему можете "жить" в своем Кустанае, который вы помните, берегите голову.
Эл-починно:
В Кустанае, картошка с дачи уже в июне?
В Кустанае, картошка с дачи уже в июне?
Знаете, жить и помнить "как было" это может и приятно, голову не греет, бережет, но у нас уже год как третий погодные условия таковы, что картошку можно сажать не "на майские" а сильно раньше при желании. Плюс доступ к "озону" дает возможность расширить выбор сортов не зацикливаясь на сорте гала и выбрать что-то более раннеспелое. Так что да, в июне у нас можно при желании получить первый урожай картофеля. Не сверхобильный конечно но тем не менее. Выкопал, посадил другую, в ноябре снова выкопал, прикиньте и так можно. Но вы по-прежнему можете "жить" в своем Кустанае, который вы помните, берегите голову.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 149, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 148
|Зарегистрированные пользователи: Gljuk
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать