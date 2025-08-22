НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Семь проектов, все на искусственном интеллекте - Как на Investment Forum в Костанае «питчились» стартаперы
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52399
Семь проектов, все на искусственном интеллекте - Как на Investment Forum в Костанае «питчились» стартаперы
Отправлено: 22.08.25 - 17:35
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По правилам им может быть от 18 до 45. Но, как оказалось, старше 25 никого нет – все школьники и студенты. Стартаперы без старпёров, скажем так. В Костанае Pizza Pitch только внедряется. Главное – привлечь инвестиции и развить своё дело с нуля.
Читать новость

v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1641
Re: Семь проектов, все на искусственном интеллекте - Как на...
Отправлено: 22.08.25 - 17:35
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
стартапы «питчатся»


Цитата:
устроили нетворкинг среди новых джунов и тимлидов

Умирает литературный язык.

Цитата:
«питчатся», то есть представляются (от англ. to pitch – преподносить, подавать) 


Почему бы сразу не написать "представляются"? Зачем в статью лить воду, как в дипломную работу?
Профайл
Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1485
Re: Семь проектов, все на искусственном интеллекте - Как на...
Отправлено: 22.08.25 - 17:45
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Литературный язык не умирает, его убивают вот такие писаки.
Профайл
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1641
Семь проектов, все на искусственном интеллекте - Как на Investment Forum в Костанае «питчились» стартаперы
Отправлено: 22.08.25 - 18:01
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Навеяло...
- Бабушка, ты не видела мой пауэрбанк?
- Посмотри на антресолях.
- А что такое антресоль?
- А что такое пауэрбанк?
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 195, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 195
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS