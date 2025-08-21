НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "Живём лучше россиян?" Как правильно понять то, что Казахстан опередил Россию по ВВП на душу населения
 
 
Страница 4 из 4«1234
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52399
"Живём лучше россиян?" Как правильно понять то, что Казахстан опередил Россию по ВВП на душу населения
Отправлено: 21.08.25 - 13:46
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Для населения важнее не столько сам ВВП на душу населения, сколько реальная покупательная способность. Если они будут больше зарабатывать, значит смогут купить больше товаров у себя в стране", – подчеркнул эксперт.
Читать новость

1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45931
"Живём лучше россиян?" Как правильно понять то, что Казахстан опередил Россию по ВВП на душу населения
Отправлено: 22.08.25 - 16:11
#45
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:

Цитата:
местная картошка только с августа началась,а весь июль мы кушали кранодарскую и астраханскую картошку.

Не правда, я в июле и июне покупал уже рудненскую картошку по 600 тенге у дачников
Профайл
Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2676
"Живём лучше россиян?" Как правильно понять то, что Казахстан опередил Россию по ВВП на душу населения
Отправлено: 22.08.25 - 16:55
#46
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
росияне прут к нам и отдохнуть и жить хаты сьемные забиты росиянами

Элементарно, Ватсон! Соотношение валют диктует россиянам ехать сюда отдыхать и тратить рубли. Мы тоже когда-то ездили отдыхать в развивающиеся страны и сорили там деньгами. Но теперь у нас вырос ВВП и мы перестали уставать, чтобы ездить отдыхать.
Цитата:
abaika95:
казахстан обогнал росссию по ввп
ДАЛЬШЕ-БОЛЬШЕ))

Не стану тут приводить всем известные анекдоты про рост ВВП стран, а то и так обвиняют в плагиате, но это такой шаткий показатель, который отнюдь не является мерилом процветания страны. Вот у нас плитку плохо положили, потом сняли и опять положили. В три раза увеличили ВВП, а ничего не поменялось.
Цитата:
saba:
Писатель имеет право на свое мнение, читатель имеет право на свое мнение! Сажать за это ?

А экстремисты имеют право на свое мнение? А подрывная литература имеет право на издание? А оскорбительные высказывания имеют право на публикацию? Может быть надо разрешить нацистскую и расистскую литературу? Я уже не говорю про пособия для всяких извращенцев и прочих отклоненцев от нормы. И не сажать за это? Вы хоть думайте иногда, когда в либеральном экстазе топите за свободу слова. К вашему сведению, все государства (наше в том числе) защищают себя от подобных проявлений реакционизма и иностранного влияния.
Профайл
Страница 4 из 4«1234
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 197, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 197
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS