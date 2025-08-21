НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "Живём лучше россиян?" Как правильно понять то, что Казахстан опередил Россию по ВВП на душу населения
 
 
Страница 4 из 4«1234
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52398
"Живём лучше россиян?" Как правильно понять то, что Казахстан опередил Россию по ВВП на душу населения
Отправлено: 21.08.25 - 13:46
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Для населения важнее не столько сам ВВП на душу населения, сколько реальная покупательная способность. Если они будут больше зарабатывать, значит смогут купить больше товаров у себя в стране", – подчеркнул эксперт.
Читать новость

1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45931
"Живём лучше россиян?" Как правильно понять то, что Казахстан опередил Россию по ВВП на душу населения
Отправлено: 22.08.25 - 16:11
#45
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:

Цитата:
местная картошка только с августа началась,а весь июль мы кушали кранодарскую и астраханскую картошку.

Не правда, я в июле и июне покупал уже рудненскую картошку по 600 тенге у дачников
Профайл
Страница 4 из 4«1234
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 79, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 79
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS