Добринцофф:

Видимо у нас очень разные знакомые,у меня много соседей,родственники,просто знакомые уехали,но никто назад не вернулся,в гости да приезжают

Добринцофф:

Ты не поверишь,на складской тоже много Таджиков,Узбеков ,Азербайджанцов,Армян и я сними каждый день общаюсь уже лет 20,вот мне никак не мешает абсолютно.

Добринцофф:

Так и здесь выйди в город через каждые 30 метров магазины с спиртным,у меня вот то же и пиво на разлив есть и крепкий алкоголь ну и что?

maxsaf:

Ну это потому что тильмайданутым хвост прижали, временно.

Маркс:

Подтверждаю. Едут сюда россияне. Прут прямо. Медицина вся где? Образование где? Я уж не говорю о зарплатах, ценах и их соотношении. А потом здесь же для всех настоящий рай, особенно для молодежи, сплошная движуха. Есть, где отдохнуть, расслабиться, поклубиться, скучно не бывает. Работы валом, не успеваешь дойти до центра занятости, уже аванс получил. Дороги опять же нельзя не похвалить, да те же туалеты.

Цитата:ага в гости приезжают и подозрительно по пол года тут живут))Цитата:нам не мешаюта русским в россии мешают почемутоЦитата:нет у нас не таквот в начале лета был в южноуральскену очень уж депрессивный видок особено когда алкаши по утру вылазят и гуляют по улицам Цитата:ааа ну из саскачевана виднее же че в казахстане кому прижали))Цитата:маркс как всегда хотел поглумится а по сути описал реальную ситуациюлет 10 назад еще можно было сказать что у нас ничего нета теперьмедицина у нас лучше, образование тожеклубов валоммолодежь все лето на площадях песни поет-туситработы валом одна киа 1500 человек требуетмикрорайоны размером с маленькие города строятсяросияне прут к нам и отдохнуть и житьхаты сьемные забиты росиянамиа в россии депресняк, хтонь,национализм и алкоголизм с войнойтакое себе