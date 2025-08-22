Re: Александр ОЛЕЙНИК: Не страшны дурные вести - мы в ответ...

16:33

Говоря простым военным языком, это как очередное взятие руин Чернобаевки, вроде от 8ми раз в реалиях, которое для тебя ничего не значит, но медальки дают за взятие этих руин по 8 и более раз и не важно какой ценой ты там впереди и что это бесполезно, главное это у всех на слуху - мы опять первые, в 15й раз на одном и том же месте..

Шумиха была, Чернобаевку в итоге профукали, но кто ж об этом вспомнит

Так и тут в экономике, на весь мир кричим что обогнали Россию, а где и в каком месте, разве что в органе на букву Ж, никого не интересует..