≡ Александр ОЛЕЙНИК: Не страшны дурные вести - мы в ответ бежим на месте
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52398
Александр ОЛЕЙНИК: Не страшны дурные вести - мы в ответ бежим на месте
Отправлено: 22.08.25 - 14:15
Международный валютный фонд предсказал сенсацию: в 2025 году Казахстан впервые обгонит Россию по ВВП на душу населения. Но цифра красивая - и только. Потому что это номинальные доллары, а не паритет покупательной способности, в котором Россия традиционно выглядит выгоднее.
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1639
Александр ОЛЕЙНИК: Не страшны дурные вести - мы в ответ бежим на месте
Отправлено: 22.08.25 - 14:15
#1
Цитата:
защита прав собственности, привлечение инвестиций, верховенство закона, снижение коррупции и сокращение доли госсектора. 

Собственность у нас защищена? Да у нас ради никому не нужного парка с qr-кодами людей жилья лишают, заставляя съезжать с обжитых мест.

Коррупция, говорите, сокращается.. Ну-ну))) на честном ли глазу у нас некий застройщик (так назовем) город застраивает, несмотря на жесткие нарушения, отсутствие всех требуемых на то документов, и нарушения охраны труда, в результате не единичный случаи падения кранов и прочие последствия?

[Исправлено: vofkakst, 22.08.2025 - 14:16]
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45931
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Не страшны дурные вести - мы в ответ...
Отправлено: 22.08.25 - 16:33
#2
Говоря простым военным языком, это как очередное взятие руин Чернобаевки, вроде от 8ми раз в реалиях, которое для тебя ничего не значит, но медальки дают за взятие этих руин по 8 и более раз и не важно какой ценой ты там впереди и что это бесполезно, главное это у всех на слуху - мы опять первые, в 15й раз на одном и том же месте..
Шумиха была, Чернобаевку в итоге профукали, но кто ж об этом вспомнит
Так и тут в экономике, на весь мир кричим что обогнали Россию, а где и в каком месте, разве что в органе на букву Ж, никого не интересует..
