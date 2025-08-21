"Живём лучше россиян?" Как правильно понять то, что Казахстан опередил Россию по ВВП на душу населения
"Для населения важнее не столько сам ВВП на душу населения, сколько реальная покупательная способность. Если они будут больше зарабатывать, значит смогут купить больше товаров у себя в стране", – подчеркнул эксперт. Читать новость
Отмечают, что согласно данным бюро национальной статистики РК - 728 российских компаний покинули Казахстан за второй квартал 2025 года, осталось 17 600 компаний с учредителями из РФ.
Отрицательная динамика наблюдается уже пятый квартал подряд и только усиливается. С апреля 2024 года российский бизнес в РК сократился на 2,1 тыс. предприятий, постепенно возвращаясь к докризисным уровням – после всплеска в 2022 году, вызванного войной в Украине.
Хех, а сказочники на форуме говорят, что нужно ехать на подработки в Россию. Всё таки был приток гастарбайтеров к нам, а в настоящее время возвращаются обратно.
Ну что, видимо, миссия выполнена, гастарбайтеры от бизнеса приехали, посмотрели, поработали и часть дружно уезжают обратно в великую Россию, бюджет латать. Ну и правильно, как говорится - Родина зовёт, дефицит бюджета 5 триллионов рублей, работы непочатый край, хоть строй, хоть копай, хоть картошку сажай
Согласно расчетам Минфина, доходы федерального бюджета по итогам семи месяцев составили 20,3 трлн рублей, а расходы — 25,2 трлн рублей; дефицит — 4,9 трлн рублей (2,2% ВВП). В рублях дефицит за июль прибавил 1,2 трлн рублей. Доходная часть бюджета за семь месяцев относительно такого же периода 2024 года увеличилась на 2,8%.
Добринцофф: Вы забыли дописать в этот список Россию,наша местная картошка только с августа началась,а весь июль мы кушали кранодарскую и астраханскую картошку.
Возможно, сезонно приобретаем и экспортируем в Россию. По данным Минсельхоза, в 2024 году в Казахстане собрали около 2,6 млн тонн картофеля при внутренней потребности 2 млн тонн. Значит в целом хватает, скорее всего есть проблемы с хранением нового урожая и.т.д.
Отмечают, что на ценовую динамику продуктов питания в Казахстане, безусловно, влияет и ситуация на рынках соседних стран. В России, например, также ожидается значительный рост урожая картофеля – по прогнозам Картофельного союза, он может увеличиться на 250 тыс. тонн по сравнению с 2024 годом. Российские аграрии увеличили посевные площади, и Минсельхоз РФ ожидает урожай на уровне 7,5 млн тонн.
Постом выше по ссылке по данным Минсельхоза РК, в 2024 году в Казахстане собрали около 2,6 млн тонн картофеля при внутренней потребности 2 млн тонн. В текущем году Российские аграрии увеличили посевные площади, и Минсельхоз РФ ожидает урожай на уровне 7,5 млн тонн.
Интересно, если мы в 2025 году получим урожай картофеля, как в прошлом году 2,6 млн. тонн, а россияне 7,5 млн. тонн. как указывают. При этом, если сравнить по населению 20 000 000 наших граждан условно потребляют в среднем 2 млн. тонн. Свыше 140 000 000 граждан должны употребить картофеля 14 млн. тонн.
Эврика! (Нашёл, ещё личные подсобные хозяйства будут собирать картофель). Действительно россияне говорят, что в этом году мы ожидаем картофельный год, должно быть порядка 7,5-7,6 млн тонн. Если учитывать личные подсобные хозяйства, то общий урожай картофеля в России в 2024 году составил 17,83 млн тонн... (Ну и в этом году надеюсь столько же по совокупности соберут)
Добринцофф: Видимо у нас очень разные знакомые,у меня много соседей,родственники,просто знакомые уехали,но никто назад не вернулся,в гости да приезжают
ага в гости приезжают и подозрительно по пол года тут живут)) Цитата:
Добринцофф: Ты не поверишь,на складской тоже много Таджиков,Узбеков ,Азербайджанцов,Армян и я сними каждый день общаюсь уже лет 20,вот мне никак не мешает абсолютно.
нам не мешают а русским в россии мешают почемуто Цитата:
Добринцофф: Так и здесь выйди в город через каждые 30 метров магазины с спиртным,у меня вот то же и пиво на разлив есть и крепкий алкоголь ну и что?
нет у нас не так вот в начале лета был в южноуральске ну очень уж депрессивный видок особено когда алкаши по утру вылазят и гуляют по улицам Цитата:
maxsaf: Ну это потому что тильмайданутым хвост прижали, временно.
ааа ну из саскачевана виднее же че в казахстане кому прижали)) Цитата:
Маркс: Подтверждаю. Едут сюда россияне. Прут прямо. Медицина вся где? Образование где? Я уж не говорю о зарплатах, ценах и их соотношении. А потом здесь же для всех настоящий рай, особенно для молодежи, сплошная движуха. Есть, где отдохнуть, расслабиться, поклубиться, скучно не бывает. Работы валом, не успеваешь дойти до центра занятости, уже аванс получил. Дороги опять же нельзя не похвалить, да те же туалеты.
маркс как всегда хотел поглумится а по сути описал реальную ситуацию лет 10 назад еще можно было сказать что у нас ничего нет а теперь медицина у нас лучше, образование тоже клубов валом молодежь все лето на площадях песни поет-тусит работы валом одна киа 1500 человек требует микрорайоны размером с маленькие города строятся росияне прут к нам и отдохнуть и жить хаты сьемные забиты росиянами а в россии депресняк, хтонь,национализм и алкоголизм с войной такое себе
