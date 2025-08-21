Отправлено: - 08:50

Kairat stayer:

А у них не картошка, а со слов Максима Кац ниже в видео целый дефицит бюджета на 5 триллионов рублей.



Цитата:Ну уж если сам иноагент Кац сказал, то ... надо верить. Ведь даже великий друг либералов и борец с режимом говорил (далее цитирую не из собрания сочинений kairat stayer, а просто из википедии): "В мае 2016 года Алексей Навальный назвал Каца «непорядочным человеком и просто проходимцем», исключил возможность какого-либо дальнейшего взаимодействия и сотрудничества"