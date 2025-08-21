НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
"Живём лучше россиян?" Как правильно понять то, что Казахстан опередил Россию по ВВП на душу населения
 
 
N
NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52395
"Живём лучше россиян?" Как правильно понять то, что Казахстан опередил Россию по ВВП на душу населения
Отправлено: 21.08.25 - 13:46
"Для населения важнее не столько сам ВВП на душу населения, сколько реальная покупательная способность. Если они будут больше зарабатывать, значит смогут купить больше товаров у себя в стране", – подчеркнул эксперт.
Читать новость

Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7352
"Живём лучше россиян?" Как правильно понять то, что Казахстан опередил Россию по ВВП на душу населения
Отправлено: 22.08.25 - 08:44
Отмечают, что согласно данным бюро национальной статистики РК - 728 российских компаний покинули Казахстан за второй квартал 2025 года, осталось 17 600 компаний с учредителями из РФ.

Отрицательная динамика наблюдается уже пятый квартал подряд и только усиливается. С апреля 2024 года российский бизнес в РК сократился на 2,1 тыс. предприятий, постепенно возвращаясь к докризисным уровням – после всплеска в 2022 году, вызванного войной в Украине.

Хех, а сказочники на форуме говорят, что нужно ехать на подработки в Россию. Всё таки был приток гастарбайтеров к нам, а в настоящее время возвращаются обратно.

Ну что, видимо, миссия выполнена, гастарбайтеры от бизнеса приехали, посмотрели, поработали и часть дружно уезжают обратно в великую Россию, бюджет латать. Ну и правильно, как говорится - Родина зовёт, дефицит бюджета 5 триллионов рублей, работы непочатый край, хоть строй, хоть копай, хоть картошку сажай :lol: :lol: :lol:

Подробнее здесь:
Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2675
"Живём лучше россиян?" Как правильно понять то, что Казахстан опередил Россию по ВВП на душу населения
Отправлено: 22.08.25 - 08:50
Цитата:
Kairat stayer:
А у них не картошка, а со слов Максима Кац ниже в видео целый дефицит бюджета на 5 триллионов рублей.

Ну уж если сам иноагент Кац сказал, то ... надо верить. Ведь даже великий друг либералов и борец с режимом говорил (далее цитирую не из собрания сочинений kairat stayer, а просто из википедии): "В мае 2016 года Алексей Навальный назвал Каца «непорядочным человеком и просто проходимцем», исключил возможность какого-либо дальнейшего взаимодействия и сотрудничества"
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7352
"Живём лучше россиян?" Как правильно понять то, что Казахстан опередил Россию по ВВП на душу населения
Отправлено: 22.08.25 - 09:06
Цитата:
Маркс:
Ну уж если сам иноагент Кац сказал, то ... надо верить.


Согласно расчетам Минфина, доходы федерального бюджета по итогам семи месяцев составили 20,3 трлн рублей, а расходы — 25,2 трлн рублей; дефицит — 4,9 трлн рублей (2,2% ВВП). В рублях дефицит за июль прибавил 1,2 трлн рублей. Доходная часть бюджета за семь месяцев относительно такого же периода 2024 года увеличилась на 2,8%.

Подробнее здесь:
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7352
"Живём лучше россиян?" Как правильно понять то, что Казахстан опередил Россию по ВВП на душу населения
Отправлено: 22.08.25 - 09:07
Цитата:
Kairat stayer:
Хех, а сказочники на форуме говорят, что нужно ехать на подработки в Россию. Всё таки был приток гастарбайтеров к нам, а в настоящее время возвращаются обратно.

Ну что, видимо, миссия выполнена, гастарбайтеры от бизнеса приехали, посмотрели, поработали и часть дружно уезжают обратно в великую Россию, бюджет латать. Ну и правильно, как говорится - Родина зовёт, дефицит бюджета 5 триллионов рублей, работы непочатый край, хоть строй, хоть копай, хоть картошку сажай


