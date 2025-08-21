"Живём лучше россиян?" Как правильно понять то, что Казахстан опередил Россию по ВВП на душу населения
Отправлено: 21.08.25 - 13:46
"Для населения важнее не столько сам ВВП на душу населения, сколько реальная покупательная способность. Если они будут больше зарабатывать, значит смогут купить больше товаров у себя в стране", – подчеркнул эксперт. Читать новость
А так сейчас на военных заводах там жестко получают и в крупных городах, приезжала пара, бывшие казахи, пенсионеры уже, у них тут сын лежит при смерти уже лет 10 наверно, они сами с Анапы, однушка там у них, говорят что получают не очень много, пенсии наверно, но за счет того, что медицина там у них развита, потом льгот ей очень много, она считается не инвалидом , а как то по другому и муж ее типа сопровождает, ей бесплатно перелеты и всё такое, ему 50 процентов, это да, это огромные деньги получается можно в России сэкономить Да у меня племяш летчик военный, просто пойти и в тюменском гавне взять новую ниву и доехать до самолета и бросить ему, не составляет труда
Соседка у меня, вот исконно русская, где жил раньше на Ленина 45 с 1990го, она девочка еще была, первый муж казах, погиб, на второй свадьбе с другим , я как то был свидетелем и Никах какой то обряд был, короче устроилась в РЖД тут, она проводница была, льгот великое множество, езда по России бесплатно, отпуск в Крыму бесплатно, и помимо этого оклад 150 тысяч рублями и это без добавочных Да, это круто. Жила скромно, но тут сейчас жестко пошло у него.. Если на 7 помножить, это блин реальные деньги
Vit: Я уже говорил мы потихоньку становимся Таджикистаном. Скоро можно на месяц в Копейск сгонять на хлеб завод поработать и домой вернутся миллионером...)
Виталий ты точно простой как я, отмечают, что Россия впервые за 6 лет сама закупает за границей еды больше, чем продаёт. В текущем году на рынке возник дефицит, сначала сливочного масла, а затем картофеля. Масло в Россию начали завозить из ОАЭ, Индии и Аргентины, а картофель из Китая и Монголии. Поэтому сильно не переживай, повремени, гастарбайтером стать ещё успеешь
Добринцофф: На днях встретил очень хорошего знакомого,который 4 года наза уехал в Россию,сейчас живёт в г.Копейск,работает на хлебзаводе зп 70-75 руб,что в тенге составляет примерно 470000-500000,цены на продукты примерно одинаковые,а много чего и дешевле чем у нас,назад уже естественно не собирается.
на днях встретил знакомую семью кто лет 5 назад в россию переехали, купили квартиру тут устроились на работу и живут спрашиваю а че такое? да ниче. боятся говорят в россии жить, как то все непонятно стало, в классе у детей одни таджики и кавказцы на районе тоже таджики, ветераны бесмысленной войны уже возвращаются и бурагозят по пьяне, кругом одни алкомаркеты и пивнухи а что дальше будет? цены у нас с россией одинаковые почти зато жить у нас спокойнее и тише. учитывая что они там на детей пособие получают вообще хорошо устроились у нас. и говорят что толпами валят валят к нам, начиная от тех русских кто туда переехал срочно к бабушкам и родителям сюда возвращаются, кончая коренными россиянами, едут сюда и кайфуют
abaika95: и говорят что толпами валят валят к нам, начиная от тех русских кто туда переехал срочно к бабушкам и родителям сюда возвращаются, кончая коренными россиянами, едут сюда и кайфуют
Видимо у нас очень разные знакомые,у меня много соседей,родственники,просто знакомые уехали,но никто назад не вернулся,в гости да приезжают,что то тянет их сюда,так же как и немцев,говорят дорого очень,но всё равно едут и летят. Цитата:
abaika95: в классе у детей одни таджики и кавказцы на районе тоже таджики
Ты не поверишь,на складской тоже много Таджиков,Узбеков ,Азербайджанцов,Армян и я сними каждый день общаюсь уже лет 20,вот мне никак не мешает абсолютно. Цитата:
abaika95: кругом одни алкомаркеты и пивнухи
Так и здесь выйди в город через каждые 30 метров магазины с спиртным,у меня вот то же и пиво на разлив есть и крепкий алкоголь ну и что?
abaika95: зато жить у нас спокойнее и тише. учитывая что они там на детей пособие получают вообще хорошо устроились у нас. и говорят что толпами валят валят к нам, начиная от тех русских кто туда переехал срочно к бабушкам и родителям сюда возвращаются, кончая коренными россиянами, едут сюда и кайфуют
Ну это потому что тильмайданутым хвост прижали, временно. Так что ещё назад повалят, когда кайф закончится.
abaika95: на днях встретил знакомую семью кто лет 5 назад в россию переехали, купили квартиру тут устроились на работу и живут
Подтверждаю. Едут сюда россияне. Прут прямо. Медицина вся где? Образование где? Я уж не говорю о зарплатах, ценах и их соотношении. А потом здесь же для всех настоящий рай, особенно для молодежи, сплошная движуха. Есть, где отдохнуть, расслабиться, поклубиться, скучно не бывает. Работы валом, не успеваешь дойти до центра занятости, уже аванс получил. Дороги опять же нельзя не похвалить, да те же туалеты.
Ездил недавно в Россию, встретил знакомых, так они говорят, что уже везде записываются в очередь на переезд сюда. Боятся, что квоты вводить начнут. А таджик там знакомый говорил, что они вместе с кавказцами плачут, что все уезжают, а их в очередь не записывают. А хозяин одного алкомаркета, тоже знакомый, сказал, что очень хочет, но боится переезжать в Костанай, потому что какие-то добринцовцы рулят в городе продажей пива и крепкого алкоголя и чужих не пускают.
Все-таки молодец пользователь под ником абайка95, всегда режет правду как она есть, не юлит, не прикидывается. За это и уважают здесь его и особенно брата его названного 112-го - за правильные ассоциации.
Добринцофф: Ну что вы всё про Россию,про Казахстан ничего не хотите сказать,у нас ведь то же с картошкой туговато было в этом году и так же завозили из Китая ,Пакистана, Египта,а в конце июня с России молодую
За картошку не переживайте, у нас тоже не всё гладко, но выкрутились: Китай, Пакистан и Египет подстраховали. А вот за Россию реально переживаю, всё-таки родственники, знакомые, братья узбеки и таджики там живут и работают. А у них не картошка, а со слов Максима Кац ниже в видео целый дефицит бюджета на 5 триллионов рублей. Тут дело такое, что никаким Египтом дыры не заткнёшь! Поэтому, Виталику посоветовал повременить с выездом на подработки, нужно подождать, тем более Абайка говорит, что часть населения к нам перебирается.
Сейчас посетителей на этом форуме: 89, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 89
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать