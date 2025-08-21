Отправлено: - 20:06

Добринцофф:

На днях встретил очень хорошего знакомого,который 4 года наза уехал в Россию,сейчас живёт в г.Копейск,работает на хлебзаводе зп 70-75 руб,что в тенге составляет примерно 470000-500000,цены на продукты примерно одинаковые,а много чего и дешевле чем у нас,назад уже естественно не собирается.

Цитата:на днях встретил знакомую семью кто лет 5 назад в россию переехали, купили квартиру тут устроились на работу и живутспрашиваю а че такое? да ниче. боятся говорят в россии жить, как то все непонятно стало, в классе у детей одни таджики и кавказцы на районе тоже таджики, ветераны бесмысленной войны уже возвращаются и бурагозят по пьяне, кругом одни алкомаркеты и пивнухи а что дальше будет? цены у нас с россией одинаковые почти зато жить у нас спокойнее и тише. учитывая что они там на детей пособие получают вообще хорошо устроились у нас. и говорят что толпами валят валят к нам, начиная от тех русских кто туда переехал срочно к бабушкам и родителям сюда возвращаются, кончая коренными россиянами, едут сюда и кайфуют