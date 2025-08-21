НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
≡ "Живём лучше россиян?" Как правильно понять то, что Казахстан опередил Россию по ВВП на душу населения
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52394
"Живём лучше россиян?" Как правильно понять то, что Казахстан опередил Россию по ВВП на душу населения
Отправлено: 21.08.25 - 13:46
"Для населения важнее не столько сам ВВП на душу населения, сколько реальная покупательная способность. Если они будут больше зарабатывать, значит смогут купить больше товаров у себя в стране", – подчеркнул эксперт.
Д
§ Дантист
Re: "Живём лучше россиян?" Как правильно понять то,...
Отправлено: 21.08.25 - 13:46
Как обычно, все хорошо прекрасная маркиза, а тенге все дешевеет и дешевеет.,
1
§ 111
Re: "Живём лучше россиян?" Как правильно понять то,...
Отправлено: 21.08.25 - 14:04
Цитата:
Соответственно, любая страна, ведущая военные действия, априори будет жить хуже.

Германии, Израилю, США, да и многим многим другим, включая блок НАТО, который постоянно воюет то в Афгане, то еще где то, огромный привет
А так же тем многочисленным российским и не только миллиардерам, которые разбогатели на войне с Украиной..
И не стыдно из нас делать Ватников!!
1
§ 111
Re: "Живём лучше россиян?" Как правильно понять то,...
Отправлено: 21.08.25 - 14:06
Цитата:
Если перевести среднюю зарплату из тенге в рубли по текущему курсу, окажется, что доходы и покупательская способность в России значительно выше.

В России уголовники в армии и зэки получают в месяц миллионы, у нас какой зек получает столько и при том рублей?
Да, это верно подмечено
1
§ 111
Re: "Живём лучше россиян?" Как правильно понять то,...
Отправлено: 21.08.25 - 14:14
Цитата:
Это тормозит развитие экономики и общее благосостояние населения. В нашем случае таких затрат нет,

Ну как стелет то..
Дело не в затратах.
Те 20 или сколько там, что Россия захватила у Украины имеют стоимость недр на триллионы долларов, которые США готова разрабатывать и вкладывать туда для разработки еще на десятки миллиардов долларов, на выгодных для России условиях, а не как мы распродали практически все за копейки и теперь смотрим как нас имеют ценами и тд, да и просто имеют..
Добринцофф
* Добринцофф
Re: "Живём лучше россиян?" Как правильно понять то,...
Отправлено: 21.08.25 - 17:23
На днях встретил очень хорошего знакомого,который 4 года наза уехал в Россию,сейчас живёт в г.Копейск,работает на хлебзаводе зп 70-75 руб,что в тенге составляет примерно 470000-500000,цены на продукты примерно одинаковые,а много чего и дешевле чем у нас,назад уже естественно не собирается.
