Обсуждение публикаций
≡ В Казахстан могут хлынуть дешевые авто из российских таксопарков - СМИ
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52394
В Казахстан могут хлынуть дешевые авто из российских таксопарков - СМИ
Отправлено: 21.08.25 - 10:17
В России с марта 2026 года вступают в силу новые законы о локализации транспорта для такси и о легковых перевозках. Эти требования могут серьезно изменить рынок и привести к масштабной распродаже подержанных иномарок. Что это может означать для казахстанцев?
Читать новость

С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1762
Re: В Казахстан могут хлынуть дешевые авто из российских...
Отправлено: 21.08.25 - 10:17
#1
Да наши Кобальты не дадут им зайти. Кому этот хлам нужен будет после растаможки и утиля?
директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
896
Re: В Казахстан могут хлынуть дешевые авто из российских...
Отправлено: 21.08.25 - 10:52
#2
Цитата:
Сабыр:
Кому этот хлам нужен будет после растаможки и утиля?

зря вы так.
это у нас кобальты да логаны.
камри и ка пятые ту с руками и ногами оторвут.
на колесах потом увидим не бита не крашена)
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16831
В Казахстан могут хлынуть дешевые авто из российских таксопарков - СМИ
Отправлено: 21.08.25 - 10:57
#3
Цитата:
Сабыр:
У них большой автопарк камри70. Шкоды разных моделей. Ниссан кашкай тоже много. Как раз эти модели у нас очень популярны. Особенно будут камри натягивать под идеал, цены высокие на них будет выгодно сюда продавать.

А так мигранты их по убивали уже в хлам. Я в одной компании видел их сотни стоят в ряд и без слез не посмотришь) :lol:
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45919
Re: В Казахстан могут хлынуть дешевые авто из российских...
Отправлено: 21.08.25 - 11:18
#4
директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
896
Re: В Казахстан могут хлынуть дешевые авто из российских...
Отправлено: 21.08.25 - 11:26
#5
Цитата:
111:
Сейчас с Зеленским договорится

зачем в каждой новости "это недержание" вставлять
Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2649
В Казахстан могут хлынуть дешевые авто из российских таксопарков - СМИ
Отправлено: 21.08.25 - 11:49
#6
Вы прокомментировали удаленный комментарий.
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45919
В Казахстан могут хлынуть дешевые авто из российских таксопарков - СМИ
Отправлено: 21.08.25 - 12:13
#7
На чем они там будут вообще ездить, если продали только один москвич с начала продаж?
С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1762
В Казахстан могут хлынуть дешевые авто из российских таксопарков - СМИ
Отправлено: 21.08.25 - 13:09
#8
Цитата:
111:
ездить

Вот на эти китайские Москвичи и пересадят всех.. Уже смотрю и МЧС и пожарных всем всучили эти китайские поделки под норм авто.
О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
495
Re: В Казахстан могут хлынуть дешевые авто из российских...
Отправлено: 21.08.25 - 13:46
#9
Правительство РФ очень правильно и планомерно защищает свой автопром, не отверточную сборку а именно автопром, никаких шевроле и кия закупать госсектор и автопарки РФ не будут, только АвтоВАЗ, ГАЗ, и те иномарки которые хорошо локализованы в России, это приведёт к положительному результату для экономики России и отрицательному для иноавтпрома
