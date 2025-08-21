Отправлено: - 10:57

Сабыр:

Цитата:У них большой автопарк камри70. Шкоды разных моделей. Ниссан кашкай тоже много. Как раз эти модели у нас очень популярны. Особенно будут камри натягивать под идеал, цены высокие на них будет выгодно сюда продавать.А так мигранты их по убивали уже в хлам. Я в одной компании видел их сотни стоят в ряд и без слез не посмотришь)